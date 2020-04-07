Безкоштовний проїзд і знижки на продукти: як діє карантин у Чехії

Карантин через коронавірус ввів ряд європейських країн, серед яких і Чехія. В країні уряд робить все, щоб максимально забезпечити населення і його комфорт під час вимушених заходів щодо запобігання Covid-19. Принаймні, так стверджує українка Юлія Мерунка, яка написала про це пост на своїй Facebook-сторінці.

Жінка висловлює величезну подяку і повагу країні, в якій вона зараз живе.

"Коронавірус в Чехії! Не можу не написати, як до трагедії, яка так несподівано потрясла весь світ, поставилися в Чехії, респект і повага керівництву країни!" - написала Юлія.

Вона перерахувала ряд бонусів, які отримали громадяни під час карантину в Чехії.

Проїзд в період карантину повністю безкоштовний, незалежно від того, міський транспорт або міжміський. Транспорт ходить чітко за графіком.

Всім підприємцям держава одноразово надала допомогу в розмірі 25 000 крон (приблизно 26 тис. грн)

Дають відстрочку на 6 місяців на всі кредити та іпотеки.

Магазини переповнені продуктами, всі знижки 30-50%, черг немає.

Бензин в період карантину подешевшав на 40%.

Якщо не ходиш на роботу, сидиш вдома на карантині, отримуєш 80% зарплати, дрібниця, але приємно.

Юлія висловила сподівання, що, можливо, колись, так буде і в її рідній країні - Україні. До речі, в Чехії маски роздають безкоштовно.

"Відчувається, що держава робить все, щоб максимально забезпечити населенню захист і комфорт в період карантину. Так, ми ходимо в масках, але і їх отримуємо безкоштовно, що теж не можу не відзначити, знаючи, як це зараз сумно в Україні. Дуже хотілося б, щоб так як у нас, було скрізь, а особливо в рідній Україні!" - написала українка.

Як ми раніше писали, у міністерстві охорони здоров'я розповіли, коли заходи карантину можуть послабитися.