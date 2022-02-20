Українців попередили про ОКР: як зрозуміти, що ви страждаєте від недугу

ОКР, тобто обессивно-компульсивний розлад - це захворювання, що викликає нав'язливі думки, які можуть призвести до компульсивних дій. Особливо це актуально в наш час - пандемії коронавіруса, а також наростання агресії з боку Росії.

Що таке ОКР, як зрозуміти, чи страждаєте ви від недуги, і як позбутися, розповів український лікар-невролог Євген Скрипник.

Термін ОКР складається з двох пов'язаних понять: обсесії і компульсії

Обсесії - це нав’язливі думки та образи, що бентежать та хвилюють людину, а саме:

страх заразитися невиліковною хворобою, заразною хворобою, думає що в неї брудні руки;

страх не помітити помилку;

потреба розставляти речі певним чином;

страх певних чисел;

людина може мати "дурні", неправильні думки, сексуального змісту, може мати думки, що заподіє шкоду дітям, близьким тощо.

Компульсії - це нав'язливі дії (ритуали), які, як вам здається, зможуть нейтралізувати ці нав’язливі (неприємні) думки:

не торкатися до дверних ручок, до грошей;

уникати громадських туалетів;

постійно та надмірно мити руки (або робити певну кількість разів), наприклад, по 10-20 разів, навіть щіткою, різними миючими засобами;

можуть прати речі після проходження повз кладовища і також 5-10 разів;

надмірне прибирання в квартирі;

розставляти предмети під правильним кутом;

Тобто людина потрапляє в замкнуте коло нав'язливих думок і дій.

Звідки беруться нав'язливі думки

Наприклад, у людини може виникнути "страшна" думка, що вона захворіє на невиліковну хворобу. Через це наростає напруження. Нервова система буде шукати вихід з цього напруження через певні фізичні дії.

Коли встановлюється діагноз ОКР

Більше години на день людина витрачає на ритуали (дії) та порушує якість життя і звичайно, якщо це хвилює людину. Наприклад, людина вийшла за хлібом і почала думати, що не вимкнула праску, газ тощо. Виникла тривога, і аби її уникнути, людина повертається перевірити, чи все вимкнено. Згодом знову йде у справах, і знову тривога, чи все вимкнено, і знову повертається. Річ у тім, що з цими діями тривога переживається легше і формується нелогічне пояснення, що це все завдяки діям (ритуалам). І наступного разу виникає потреба ще більше це робити. Ритуали спрацьовують, тривога зменшується, але людина розуміє "ненормальність" своїх думок та дій і тривога від цього ще більше посилюється і виникає замкнуте коло.

Як позбутися від ОКР

Лікар радить не робити компульсії (ритуали), не підкріпляти нав'язливі думки діями (компульсіями, ритуалами). Наприклад, вийшли з дому і виникла думка про невимкнений газ. В жодному разі не повертайтесь, а йдіть у справах далі. Потім ви повернетесь додому і побачите, що все гаразд. З часом, такими зусиллями ви позбудетеся від ОКР.

Відволікайся, коли хочеться виконати ритуал: читайте книгу, слухайте музику, телефонуйте друзям, рідним.

Відкладіть виконання ритуалу на 5 хвилин, і з кожним днем додавайте декілька хвилин і так поступово від них позбавитесь.

Не читайте форуми, де спілкуються люди з ОКР та різними тривожними розладами, ви тільки цим чином посилите свою тривогу.