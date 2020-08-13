Був безконфліктним: нові деталі про підозрюваного у вбивстві 12-річної дівчинки під Києвом

Вбивство 12-річної дівчинки в Яготині (Колаж РБК-Україна)

Про підозрюваного у вбивстві дівчинки в Яготині відгукуються добре, але з'ясувалися нові деталі

У Яготині Київської області було виявлено тіло 12-річної Софії. Дівчинка пропала 9 серпня, і поліція виявила її тіло через деякий час зі слідами насильницької смерті біля водойми. У вбивстві Софії зізнався її 15-річний друг після того, як поліція встановила, що він був останнім, хто бачив її живою.

Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вигляді двох місяців арешту. Він у цьому році закінчив школу, забрав документи після 9-го класу і вступив до коледжу. Софія вчилася з ним в одній школі, і вони добре дружили, пише ТСН.

У навчальному закладі про хлопця відгукуються добре, кажуть, що проблем з ним ніколи не було.

"Він був абсолютно безконфліктною дитиною, ніколи не бився. Брав участь у художній самодіяльності, в театральному гуртку. Він дружив з дівчатками, був уважний, завжди з посмішкою", - відзначили в школі.

В Яготин він переїхав зі столиці разом з мамою п'ять років тому. Тут вони жили разом з бабусею, і сусіди також відгукуються про хлопця добре. Кажуть, що він був доброю дитиною, завжди вітався, всім допомагав.

Місцеві жителі розповіли, що біля стадіону і парку біля нього постійно збираються підлітки, які п'ють алкоголь. В той вечір Софія разом зі своїм другом були там, але товариш підозрюваного сказав, що підвозив його додому і не помітив нічого незвичайного, запах алкоголю теж був відсутній.

Однак спливла інша історія про підозрюваного. Інша дівчина розповіла на своїй сторінці Instagram, що зустрічалася з цим хлопцем і ледь не постраждала. Півтора року тому він ліз до неї цілуватися, вона відштовхнула його, але він наполягав. Дівчина змогла вивернутися і втекла. Пізніше хлопець сказав, що випив і тому погано контролював себе.

Софії втекти не вдалося. Поліція відновила всі події того вечора і дізналася, з ким дівчина була напередодні своєї загибелі. Хлопець спочатку сказав поліції, що вона вночі поїхала на маршрутці в інше місто. Але потім зізнався, що домагався її, а коли вона відмовила – задушив дівчинку її ж ременем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві розчленували тіло чоловіка і намагалися спалити на багатті.

А також розповідали про те, що спливли дивні деталі про вбивство 11-річної дівчинки під Харковом.