ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вбивство дівчинки під Харковом: опубліковане дивне листування підозрюваної

Харків, Субота 08 серпня 2020 21:40
Вбивство дівчинки під Харковом: опубліковане дивне листування підозрюваної
Опубліковане дивне листування Тетяни П'янової (колаж РБК-Україна)

Жінка вбила власну дочку і несла її голову в пакеті

Вбивство під Харковом 30 квітня шокувало своєю жорстокістю. Тепер Тетяна П'янова, яка вбила 11-річну дочку, заперечує свою провину. 38-річна жінка і на думку її односельчан не могла цього зробити. Нові подробиці резонансної справи читайте нижче.

Як повідомляється в каналі в Telegram "Харків Life", в мережу потрапили скріншоти листування підозрюваної і її наближених стосовно інциденту.

"Друзі, всі ми знаємо, що Тетяну П'янову підозрюють у вбивстві дочки, але родичі і сусіди так не думають. До нас потрапили ряд матеріалів листування, хочемо ними поділитися. 1 - березень 2020 року, Тетяна спілкується з подругою з приводу дочки Крістіни. 2 - 25/07/20 брат каже, що Тетяна зверталася в поліцію, але копи ігнорували її. 3 - брат спілкується зі слідчим. 4 - Спілкуються з приводу її колишнього чоловіка, який погрожував Тетяні (вона викликала копів, неодноразово). 5 і 7 - Коротке спілкування про Тетяну, вона в Дніпрі на експертизі. 6 - Міркування про дивні моменти, які відбувалися в період вбивства, невідомий чоловік, якого не допитали", - йдеться у підписі до опублікованих скриншотів.

Вбивство дівчинки під Харковом: опубліковане дивне листування підозрюваної

Вбивство дівчинки під Харковом: опубліковане дивне листування підозрюваної

Вбивство дівчинки під Харковом: опубліковане дивне листування підозрюваної

Вбивство дівчинки під Харковом: опубліковане дивне листування підозрюваної

Вбивство дівчинки під Харковом: опубліковане дивне листування підозрюваної

Вбивство дівчинки під Харковом: опубліковане дивне листування підозрюваної

Вбивство дівчинки під Харковом: опубліковане дивне листування підозрюваної

Скріншоти (Харків Life)

Нагадаємо, що близько 6:00 в селі Подвірки повністю гола жінка блукала по вулиці. В одній руці у неї була "заточка", в інший - пакет з відрізаною жіночою головою. При затриманні вона кидалася на поліцейських. У гонитві брало участь чотири екіпажі поліції.

Пізніше брат жінки, з яким вона живе в одному будинку, знайшов обезголовлене тіло своєї 11-річної племінниці. Виявилося, що мати завдала дівчинці 20 ножових поранень, потім відрізала дитині голову.

За рішенням суду Тетяну П'янову відправили під арешт на два місяці. Жінці за вбивство дочки загрожує довічне ув'язнення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України полицияперепискапреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся