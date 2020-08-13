Был бесконфликтным: новые детали о подозреваемом в убийстве 12-летней девочки под Киевом

Убийство 12-летней девочки в Яготине (Коллаж РБК-Украина)

О подозреваемом в убийстве девочки в Яготине отзываются хорошо, но выяснились новые детали

В Яготине Киевской области было обнаружено тело 12-летней Софии. Девочка пропала 9 августа, и полиция обнаружила ее тело через некоторое время со следами насильственной смерти возле водоема. В убийстве Софии сознался ее 15-летний друг после того, как полиция установила, что он был последним, кто видел ее живой.

Суд выбрал меру пресечения для подозреваемого в виде двух месяцев ареста. Он в этом году окончил школу, забрал документы после 9-го класса и поступил в колледж. София училась с ним в одной школе, и они хорошо дружили, пишет ТСН.

В учебном заведении о парне отзываются хорошо, говорят, что проблем с ним никогда не было.

"Он был абсолютно бесконфликтным ребенком, никогда не дрался. Участвовал в художественной самодеятельности, в театральном кружке. Он дружил с девочками, был внимателен, всегда с улыбкой", - отметили в школе.

В Яготин он переехал из столицы вместе с мамой пять лет назад. Здесь они жили вместе с бабушкой, и соседи также отзываются о парне хорошо. Говорят, что он был добрым ребенком, всегда здоровался, всем помогал.

Местные жители рассказали, что возле стадиона и парка возле него постоянно собираются подростки, пьют алкоголь. В тот вечер София вместе со своим другом были там, но товарищ подозреваемого сказал, что подвозил его домой и не заметил ничего необычного, запах алкоголя тоже отсутствовал.

Однако всплыла другая история о подозреваемом. Другая девушка рассказала на своей странице Instagram, что встречалась с этим парнем и едва не пострадала. Полтора года назад он лез к ней целоваться, она его оттолкнула, но он настаивал. Девушка смогла вывернуться и убежала. Позже парень сказал, что выпил и поэтому плохо контролировал себя.

Софии убежать не удалось. Полиция восстановила все события того вечера и узнала, с кем девушка была накануне своей гибели. Парень сначала сказал полиции, что она ночью поехала на маршрутке в другой город. Но потом признался, что домогался ее, а когда она отказала – задушил девочку ее же ремнем.

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