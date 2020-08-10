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Під Києвом знайшли вбиту 12-річну дівчинку: з'явилися шокуючі подробиці смерті дитини

Яготин, Понеділок 10 серпня 2020 18:23
Під Києвом знайшли вбиту 12-річну дівчинку: з'явилися шокуючі подробиці смерті дитини
Під Києвом в місті Яготин 15-річний хлопець убив 12-річну дівчинку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Яготині підліток вбив 12-річну дівчинку

У місті Яготин Київської області в ніч з 9 на 10 серпня пропала 12-річна Софія Недобой. Пізніше поліція виявила її мертвою з синцями на шиї біля водойми. У скоєнні вбивства зізнався 15-річний друг дівчинки.

Софія пішла з дому 9 серпня близько 19.00. Батьки повідомили в поліцію про зникнення дівчинки о 4 годині ранку. Після цього поліцейські почали масштабні пошуки дитини. Також до пошуків були залучені кінологи і громадськість. Про це повідомляє Глава ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

Під Києвом знайшли вбиту 12-річну дівчинку: з'явилися шокуючі подробиці смерті дитини

Софія Недобой (фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)

Правоохоронці встановили останні години життя дівчинки і вийшли на її 15-річного друга, який останній бачив Софію. Спочатку підліток придумував різні історії, щоб направити поліцію на хибний слід.

Під Києвом знайшли вбиту 12-річну дівчинку: з'явилися шокуючі подробиці смерті дитини

Місце вбивства Софії Недобой (фото: facebook.com/Андрей Нєбитов)

Він говорив, що дівчинка сіла в маршрутку і поїхала в інше місто, але потім зізнався у скоєному і показав, де залишив її тіло. Він розповів, що конфлікт між ними стався на грунті сексуальних домагань з боку хлопця. Він не зміг винести відмову і задушив дівчинку її ж ременем.

Під Києвом знайшли вбиту 12-річну дівчинку: з'явилися шокуючі подробиці смерті дитини

Місце вбивства Софії Недобой (фото: facebook.com/Андрей Нєбитов)

У поліції говорять про те, що нібито батько дівчинки дозволив гуляти їй до 3-ї ночі. Тепер чоловіка притягнуть до адміністративної відповідальності, на жаль, життя дівчинки це поверне.

Нагадаємо, під Вінницею чоловік підпалив свою дружину в її день народження.

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