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В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее "фишка"

Понедельник 02 декабря 2024 18:00
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В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее "фишка" В Германии откроется важная для украинских художников выставка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

С 5 по 22 декабря в Берлине состоится выставка "Обличчя Ока", объединяющая произведения художников послевоенной Германии с опытом современных украинских художников, свидетелей новой войны в Европе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чьи картины там будут представлены и почему эта выставка важна.

Что известно о выставке "Обличчя Ока"

"Обличчя Ока" - кураторский проект Влады Ралко, в котором художница исследует концепцию "видения" и человеческой ответственности перед лицом социокультурных катастроф.

"По сути, человеческое существование держится на сетчатке - хрупкой координатной сетке, нуждающейся в постоянном обновлении", - объясняет она.

По замыслу, вместо прямых политических заявлений, каждая работа в "Обличчя Ока" свидетельствует о возможности прикосновения исторического к личному, когда обнаженный глаз равен знанию.

"В едином пространстве работы художников выступают не только проекциями авторских взглядов с позиций определенных исторических моментов, но скорее чем-то вроде единого интимного вызова тому миру, посягающему на фундаменты человеческой природы, а именно, этике, политике и культуре", - добавляет куратор.

В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее &quot;фишка&quot;

Картина Власти Ралко (фото предоставлено автором)

По ее словам, работы пяти самостоятельных художников с разными художественными биографиями и политическим опытом объединены так, чтобы "одновременное звучание их высказываний в единственном месте высекало хоть какой-то свет, который пролился бы на нашу общую картину бытия".

Ралко добавляет, что именно Берлин и Киев могут стать дискуссионными площадками для пересмотра и уточнения базовых понятий этики, культуры и политики в Европе.

"Киев и Берлин ХХI века стоят едва ли не на противоположных ступенях истории, впрочем, их объединяет потуга признания вины за тоталитарное прошлое. Поскольку Киев сейчас противостоит новейшей тоталитарной атаке, Берлин с собственным прежним опытом нацизма и тоталитаризма имеет немалую причину присоединиться к Киеву в борьбе против новой-старой "империи зла", - уверена Влада.

Картины художников на выставке

В экспозиции, кроме картин Власти Ралко, будут представлены работы Владимира Будникова, Бернхарда Вогта, Юрия Лейдермана и Дитера Рукхаберле.

Картины Владимира Будникова

В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее &quot;фишка&quot;В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее &quot;фишка&quot;В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее &quot;фишка&quot;

Картины Владимира Будникова (фото предоставлено автором)

Картины Бернхарда Вогта

В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее &quot;фишка&quot;В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее &quot;фишка&quot;В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее &quot;фишка&quot;

Картины Бернхарда Вогта (фото предоставлены автором)

Картины Юрия Лейдермана

В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее &quot;фишка&quot;В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее &quot;фишка&quot;

Картины Юрия Лейдермана (фото предоставлены автором)

Картины Дитера Рукхаберле

В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее &quot;фишка&quot;В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее &quot;фишка&quot;В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее &quot;фишка&quot;

Картины Дитера Рукхаберле (фото предоставлены автором)

Добавим, что выставка состоится при поддержке художественного объединения "ЧервонеЧорне" и резиденции A Brücke в Hotel Continental - Art Space in Exile, который является центром современного искусства в Берлине для поддержки художников и культурных деятелей, которые ищут убежища в Германии.

Пространство было основано в 2022 году как реакция на полномасштабное вторжение России в Украину и дальнейшую дестабилизацию европейского послевоенного порядка.

Именно здесь пострадавшие от войны художники из нашей страны реализуют и представляют свои артпроекты берлинским коллегам и зрителям, выстраивая крепкий художественно-дипломатический мост между Германией и Украиной.

Кстати, раньше мы писали о новых возможностях для украинских учеников в Польше.

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