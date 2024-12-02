В Берлине откроют важную для украинцев выставку: в чем ее "фишка"

С 5 по 22 декабря в Берлине состоится выставка "Обличчя Ока", объединяющая произведения художников послевоенной Германии с опытом современных украинских художников, свидетелей новой войны в Европе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чьи картины там будут представлены и почему эта выставка важна.

Что известно о выставке "Обличчя Ока"

"Обличчя Ока" - кураторский проект Влады Ралко, в котором художница исследует концепцию "видения" и человеческой ответственности перед лицом социокультурных катастроф.

"По сути, человеческое существование держится на сетчатке - хрупкой координатной сетке, нуждающейся в постоянном обновлении", - объясняет она.

По замыслу, вместо прямых политических заявлений, каждая работа в "Обличчя Ока" свидетельствует о возможности прикосновения исторического к личному, когда обнаженный глаз равен знанию.

"В едином пространстве работы художников выступают не только проекциями авторских взглядов с позиций определенных исторических моментов, но скорее чем-то вроде единого интимного вызова тому миру, посягающему на фундаменты человеческой природы, а именно, этике, политике и культуре", - добавляет куратор.

Картина Власти Ралко (фото предоставлено автором)

По ее словам, работы пяти самостоятельных художников с разными художественными биографиями и политическим опытом объединены так, чтобы "одновременное звучание их высказываний в единственном месте высекало хоть какой-то свет, который пролился бы на нашу общую картину бытия".

Ралко добавляет, что именно Берлин и Киев могут стать дискуссионными площадками для пересмотра и уточнения базовых понятий этики, культуры и политики в Европе.

"Киев и Берлин ХХI века стоят едва ли не на противоположных ступенях истории, впрочем, их объединяет потуга признания вины за тоталитарное прошлое. Поскольку Киев сейчас противостоит новейшей тоталитарной атаке, Берлин с собственным прежним опытом нацизма и тоталитаризма имеет немалую причину присоединиться к Киеву в борьбе против новой-старой "империи зла", - уверена Влада.

Картины художников на выставке

В экспозиции, кроме картин Власти Ралко, будут представлены работы Владимира Будникова, Бернхарда Вогта, Юрия Лейдермана и Дитера Рукхаберле.

Картины Владимира Будникова

Картины Владимира Будникова (фото предоставлено автором)

Картины Бернхарда Вогта

Картины Бернхарда Вогта (фото предоставлены автором)

Картины Юрия Лейдермана

Картины Юрия Лейдермана (фото предоставлены автором)

Картины Дитера Рукхаберле

Картины Дитера Рукхаберле (фото предоставлены автором)

Добавим, что выставка состоится при поддержке художественного объединения "ЧервонеЧорне" и резиденции A Brücke в Hotel Continental - Art Space in Exile, который является центром современного искусства в Берлине для поддержки художников и культурных деятелей, которые ищут убежища в Германии.

Пространство было основано в 2022 году как реакция на полномасштабное вторжение России в Украину и дальнейшую дестабилизацию европейского послевоенного порядка.

Именно здесь пострадавшие от войны художники из нашей страны реализуют и представляют свои артпроекты берлинским коллегам и зрителям, выстраивая крепкий художественно-дипломатический мост между Германией и Украиной.