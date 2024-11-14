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Новые возможности для образования украинских учеников в Польше: в МОН рассказали детали

Четверг 14 ноября 2024 16:22
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Новые возможности для образования украинских учеников в Польше: в МОН рассказали детали Фото: школа в Польше (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Министерство образования и науки Украины (МОН) и Министерство национального образования Польши продолжают совместную работу по сохранению национальной идентичности украинских школьников, временно обучающихся за границей. Для них были открыты новые возможности образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.

Там также отметили, что в Варшаве прошла польско-украинская встреча, на которой обсудили шаги по улучшению образовательных условий для украинских детей в Польше.

Именно во время встречи были определены приоритетные направления сотрудничества:

  • Украинские образовательные организации.

В настоящее время проходит активная работа по созданию субботних и воскресных школ в Польше, где украинские дети смогут изучать украиноведческие предметы.

Важным в этом процессе является привлечение международных доноров и поддержка польского правительства.

  • Изучение русского языка в польских школах.

Польские школы могут вводить украинский как второй иностранный язык, при наличии запросов от родителей и соответствующего кадрового обеспечения.

  • Межкультурные помощники и квалификация учителей.

Благодаря гранту в $125 млн от ЕС, Польша будет финансировать межкультурных ассистентов и повышение квалификации педагогов для работы с украинскими учениками.

  • Экзамены по украинскому языку.

С 2026 года Польша планирует обеспечить возможность сдачи дисциплины "Украинский язык" как выпускного экзамена.

Со своей стороны Украина готова поддерживать статус школ с польским языком обучения в Украине и информировать граждан о выполнении учебных обязанностей в Польше.

"Благодарны Польше за поддержку и готовность продолжать диалог!" – подчеркнули в МОН.

Ранее мы рассказывали о том, что реальное количество украинских учеников в Польше значительно выше ожиданий.

Также напомним, что украинская школа в Польше попала в ТОП-3 мирового рейтинга. Подробности - в нашем материале.

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