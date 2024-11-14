Новые возможности для образования украинских учеников в Польше: в МОН рассказали детали
Министерство образования и науки Украины (МОН) и Министерство национального образования Польши продолжают совместную работу по сохранению национальной идентичности украинских школьников, временно обучающихся за границей. Для них были открыты новые возможности образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.
Там также отметили, что в Варшаве прошла польско-украинская встреча, на которой обсудили шаги по улучшению образовательных условий для украинских детей в Польше.
Именно во время встречи были определены приоритетные направления сотрудничества:
-
Украинские образовательные организации.
В настоящее время проходит активная работа по созданию субботних и воскресных школ в Польше, где украинские дети смогут изучать украиноведческие предметы.
Важным в этом процессе является привлечение международных доноров и поддержка польского правительства.
-
Изучение русского языка в польских школах.
Польские школы могут вводить украинский как второй иностранный язык, при наличии запросов от родителей и соответствующего кадрового обеспечения.
-
Межкультурные помощники и квалификация учителей.
Благодаря гранту в $125 млн от ЕС, Польша будет финансировать межкультурных ассистентов и повышение квалификации педагогов для работы с украинскими учениками.
-
Экзамены по украинскому языку.
С 2026 года Польша планирует обеспечить возможность сдачи дисциплины "Украинский язык" как выпускного экзамена.
Со своей стороны Украина готова поддерживать статус школ с польским языком обучения в Украине и информировать граждан о выполнении учебных обязанностей в Польше.
"Благодарны Польше за поддержку и готовность продолжать диалог!" – подчеркнули в МОН.
Ранее мы рассказывали о том, что реальное количество украинских учеников в Польше значительно выше ожиданий.
Также напомним, что украинская школа в Польше попала в ТОП-3 мирового рейтинга. Подробности - в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.