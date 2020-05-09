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У Берліні українською мовою подякували за звільнення Європи від нацизму (відео)

STYLERЖиття    09.05.2020 - 19:33
У Берліні українською мовою подякували за звільнення Європи від нацизму (відео)
Бранденбурзькі ворота в Берліні (Фото: incomartour.com.ua)

У столиці Німеччини провели акцію, приурочену 75-річчю визволення від нацизму

У столиці Німеччини Берліні провели яскраву акцію на честь 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Пізно ввечері на знаменитих Бранденбурзьких воротах у центрі міста висвітили слова подяки різними мовами - в тому числі й українською.

Таким чином організатори заходу Kulturprojekte Berlin подякували народам, які брали участь у звільненні Європи від "коричневої чуми" націонал-соціалізму.

На архітектурному пам'ятнику в районі Мітте, зведеного в кінці 18 століття та який став одним із символів Берліна, в День пам'яті і примирення можна було побачити "дякую" українською, польською, білоруською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами.

Інсталяцію включили пізно ввечері в той момент, коли три чверті століття тому набув чинності Акт про капітуляцію - 8 травня 1945 року о 23:01 за середньоєвропейським часом.

У Берліні українською мовою подякували за звільнення Європи від нацизму (відео)

На Бранденбурзьких воротах в Берліні висвітили подяку українською мовою (Фото: facebook.com/kulturprojekteberlin)

На сторінці в Facebook організатори акції зазначили, що цією проекцією Берлін хотів би через 75 років подякувати союзникам за визволення Європи від націонал-соціалізму.

"Віртуальна виставка "На Берлін" (Nach Berlin) працюватиме по 2 вересня, до міжнародного дня закінчення війни", - додали в організації.

Відео: На Бранденбурзьких воротах в Берліні висвітили слово "дякую" за визволення від нацизму у Другій світовій війні

Нагадаємо, що в багатьох країнах світу днем остаточної перемоги над нацизмом у Другій світовій війні називають саме 8 травня 1945 року. Тоді о 23:01 (за Берліном) Антигітлерівська коаліція ратифікувала "Акт про беззастережну капітуляцію" збройних сил нацистської Німеччини, і вже в цей день у багатьох містах Європи й Америки почалися масові святкування. Сам же Акт військову капітуляцію Німеччини був підписаний 7 травня.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до громадян нагадав, що у Другій світовій війні загинуло понад 8 мільйонів українців.

Нагадаємо, що раніше ми публікували листівки та поздоровлення з 9 травня.

Теги Новини України Вторая мировая войнаБерлинДень памяти и примерениядень победы над нацизмом
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