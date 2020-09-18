Вагітна коханка Тарзана виявилася актрисою: спливли цікаві деталі

Зірка російського шоу-бізнесу Тарзан потрапив у скандал через свою коханку. Нещодавно 28-річна Анастасія Шульженко оприлюднила не тільки недвозначне листування з Тарзаном, але й інтимне відео. Яка цікава деталь її життя змінює ситуацію - читайте у нашій статті.

Як розповідає видання StarHit, 50-річний блондин зізнався в романі на стороні, але тут же звинуватив коханку в шахрайстві, мовляв, дівчина підставила його, щоб вкрасти гроші та прикраси з його сімейного гніздечка. Дівчина намагалася довести свою невинність, проте громадськість їй не важко, адже журналісти "розкопали" таємницю її кар'єрного минулого.

Як виявилося, брюнетка не раз з'являлася в реаліті з вигаданими історіями та підробляла на телебаченні, щоб заробити на хліб. Користувачі впізнали артистку в обдуреній дружині на ім'я Юлія. Шульженко також з'явилася в реаліті "Моя свекруха — монстр", правда, вже під своїм іменем. Тут дівчина зображала наречену якогось Олександра, яка намагається знайти спільну мову з майбутньою свекрухою.

Анастасія Шульженко в реаліті (скріншоти з відео)

Скандал з Тарзаном також став для дівчини способом доходу. "Коханку" знаменитості покликали на програму "На самом деле" і "Пусть говорят", де дівчина показала інтимні кадри зі стриптизером. Експерти першого шоу вважають, що актриса спеціально записала відео, щоб шантажувати зірку. Також вони висловили сумнів у її вагітності.

У "Пусть говорят" вважають, що гучний скандал навколо Глушко-Корольовой спеціально підлаштований, щоб викликати інтерес до їх подружньої пари. Експерти кажуть, що нібито через карантин пара опинилася в скрутному фінансовому становищі й намагається повернути популярність заради грошей.

А ось обдурена дружина розповідає, що зрада її чоловіка для неї дуже болюча.

"Сила любові може пройти будь-які випробування!" — писала виконавиця в особистому блозі.

Нагадаємо, що раніше Тарзан покаявся у зраді і розповів про "пасії".