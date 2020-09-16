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Тарзан покаявся у зраді Корольовій і розповів про "пасій": я мужик на 200% і не Єфремов

Середа 16 вересня 2020 09:24
Тарзан покаявся у зраді Корольовій і розповів про "пасій": я мужик на 200% і не Єфремов
Тарзан зізнався в зраді Корольовій(колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Стриптизер зробив офіційну заяву в соцмережі

Тарзан розповів, чому він зрадив своїй дружині українці Наташі Корольової. За словами актора і стриптизера, його просто обдурили і "склеїли". 50-річний артист розповів, що якісь молоді дівчата 20 років спеціально накачали його "набором речовин" і він став неадекватний. Далі між ними сталася близькість.

Як відомо, поки дружина актора відпочивала, він привів у дім дівчат і вони вкрали з квартир ювелірні прикраси на суму понад 5 млн рублів і 3 тис. євро

Про зраду Тарзан повідомив на відео в Instagram, назвавши це офіційною заявою. Він кілька разів повторив, що любить свою дружину, а історія з нібито його новою пасією і її вагітністю - це все сценарій. Також артист сказав, що про зраду він чесно розповідає, бо він не Єфремов.

"Зате тепер всі, хто сумнівався, знають, що я мужик на 200%", — заявив Тарзан.

За словами росіянина, він шокований тим, що в пресі написали, що дівчина вагітна від нього. Він зазначив, "що не допускав цього".

"Я звертаюся до цих дам, які не мають ні мозку, ні таланту. Ви нігтя моєї дружини не коштуєте! "- сказав Тарзан.

На цьому артист не зупинився, він сказав, що найголовнішим досягненням молодої дівчини буде те, що її "тра*нув Тарзан". Він не забув згадати, що "шахрайки" прихопили цінні речі з квартири його сім'ї.

Як ми раніше писали, з'явилися фото вагітної "пасії" Тарзана, яка вкрала у Корольової 5 млн.

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