Бережіть одне одного: Лобода зворушила мережа визнанням в любові

Українська співачка Світлана Лобода зворушила мережа визнанням в любові Нателлі Крапівіній. Артистка написала слова любові на річницю знайомства зі своїм майбутнім продюсером. Зворушливий пост опублікований на офіційній сторінці артистки в її профілі в Instagram.

До 10-ї річниці знайомства з Нателлой Крапівіною артистка опублікувала добірку спільних фотографій, зроблених в процесі роботи.

Лобода і Нателла Крапівіна - співачка зізналася в коханні (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Рівно 10 років тому ми познайомилися з Натіком. Вона стала частиною моєї родини. І так буде завжди", - написала артистка у підписи до знімків.

Лобода і Нателла Крапівіна - співачка зізналася в любові (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)

Словами про дружбу артистка зворушила багатьох шанувальників. Деякі з них назвали відносини з Нателлой – справжньою жіночою дружбою. Багатьох зворушили теплі слова Лободи про кохання, а деякі порадили не зарікатися:

Я б не зарікалася, часто найближчі стають найдалекішими.

Зірки зійшлися!!!!

Бережіть одне одного, таких друзів дуже мало.

Таких друзів, як вона мало. Бережіть її.

Ви - приклад справжньої жіночої дружби.

Кращі. Ваша дружба - приклад для інших, бережіть одне одного.

Лобода і Нателла Крапівіна - співачка зізналася в любові (скріншоти: instagram.com/lobodaofficial)

До речі, довгі роки фанати підозрюють, що у Світлани Лободи і Нателли Крапівіної – романтичні відносини. Нові підозри у шанувальників викликала недавня публікація в Instagram близької подруги і за сумісництвом музичного продюсера артистки. Дівчина виклала миле фото, на якому вона закоханими очима дивиться на Світлану Лолбоду, що стоїть до камери спиною. Але найбільше фанів насторожив підпис до зображення, в якому вони побачили неприкрите визнання в коханні.

Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода зворушила ніжним фото з підрослою Тільдою.

До цього Лободу запідозрили в романі з одруженим чоловіком.