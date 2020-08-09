У Бердянську туристи натираються медузами: відпочиваючі назвали дивну причину

У Бердянську послідовники альтернативної медицини вирішили використовувати отруту медуз собі на благо. Так, відпочиваючі стали натиратися медузами прямо на пляжах. Відео дивного "медузного" масажу опублікували в мережі. Відпочиваючі також прокоментували мету дивного заняття.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Це Запоріжжя", в курортному місті Бердянськ, де Азовське море охопили медузи, відпочиваючі придумали дивний "медузний" масаж. У морі помітили двох чоловіків, один з них робив другому масаж спини медузами.

"Натирати медузами два рази на день, спина боліти не буде", - прокоментували ситуацію в мережі й опублікували відео.

На думку відпочиваючих, медузи лікують артрит, необхідно втирати їх у хворі місця. Потрібно тільки переконатися, що у Вас немає на медуз алергії, йдеться в матеріалах, присвячених альтернативній медицині.

Зовсім екзотичне застосування медуз - це кухня. В Японії та Китаї їдять медуз в смаженому, сушеному вигляді, бо медузи багаті на вітаміни та амінокислоти.

Нагадаємо, що раніше на узбережжі Бердянська помітили гігантського морського жителя.

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