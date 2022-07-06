Білий дім випустив монету"Острів Зміїний". Доставка в Україну - безкоштовна! (фото)

Монета № 9 увійшла в колекцію "Глобальні історичні моменти американського і глобального президентства".

Як виглядає монета і як її можна купити

Монета від Білого дому "Острів Зміїний" (фото: whitehousegiftshop.com)

Передзамовлення можна зробити на сайті офіційного сувенірного магазину Білого дому, відправки почнуться з 30 вересня.

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Також наголошується, що 20% всього прибутку від продажу підуть безпосередньо нужденним українським жінкам і дітям.

Історія острова Зміїний

"24 лютого 2022 року острів Зміїний став метою в перший день вторгнення Росії в Україну. Він розташований в Чорному морі, а напад на острів набув широкого розголосу, коли на аудіоповідомлення з російського крейсера "Москва" з наказом українським солдатам здатися, послідувала відповідь: "Російський військовий корабель, йди на *уй!".

Відповідь стала вірусною, оскільки багато хто вважав, що солдати загинули в бою. Пізніше з'ясувалося, що разом з солдатами Зміїного острова був захоплений цивільний пошуково-рятувальний корабель, який намагався евакуювати солдатів.

24 березня 2022 року "Сапфір" і 19 українських цивільних моряків були звільнені Росією в ході обміну полоненими. Віце-прем'єр-міністр України Верещук нещодавно заявила, що вони працюють над звільненням полонених зі Зміїного острова", - йдеться в описі монети на сайті.