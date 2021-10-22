Біле або червоне? Фахівці назвали найкорисніше вино

У Франції дослідження показало, що попри на велику кількість жирної їжі, жителі країни показали дуже низький рівень захворювань серця. Виявилося, що у феномена є відповідь – всю жирну їжу французи, запивають келихом вина.

Технологія виробництва червоного вина сильно відрізняється. При обробці шкірка винограду віддає в напій всі свої корисні властивості, і це дає вину такий насичений червоний колір. У червоному вині набагато більше антиоксидантів, ніж у білому.

Біле вино роблять з білих сортів винограду і шкірку перед виробництвом відокремлюють.

Що дивно, у виноградного соку корисні властивості набагато скромніше, ніж у вина. Але це не означає, що вино потрібно вживати в необмеженій кількості. Воно корисно також при анемії, оскільки в ньому міститься багато органічного заліза, яке підвищує гемоглобін. У білого вина таких корисних властивостей немає.

Червоне вино містить поліфеноли, ресвератрол, флавоноїди та таніни. У білому вині цих речовин або немає, або в дуже невеликій кількості.

Ще один нюанс. Корисним буде те вино, в якому найменше цукру – сухе або напівсолодке. Саме такий сорт вина буде містити більше корисних властивостей.

Оптимальна доза вина, на думку Американської кардіологічної асоціації – не більше 120 мл в день.