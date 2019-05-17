Беленюк "наїхав" на Жданова через призові: чим закінчилося

Фото: колаж РБК-Україна

Жан Беленюк домігся швидкого вирішення питання

Український спортсмен Жан Беленюк, який місяць тому здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби, досі не отримав призові 50 тисяч гривень. Про це спортсмен розповів у своєму Facebook 17 травня.

Чемпіон Європи звернувся до міністра молоді і спорту України Ігоря Жданова з вимогою вирішити питання виплати коштів.

Беленюк зазначив, що раніше таких затримок не було.

"Міністр Ігор Жданов, де мої гроші?! Такого раніше не було! Що коїться?! Що сталося з міністерством?! Раніше ви з мене зробили мільйонера одразу по приїзду зі змагань, принаймні так писав ваш піарщик Павло, а зараз що?!" - обурився Жан.

Спортсмен наголосив, що домагатиметься виплати призових і навів іронічні аргументи - мовляв, вже звик до розкішного життя.

"Я вже звик до життя у стилі LUXURY, тому навіть не мрійте, що залишу вам свої 50 тис. грн золота! Моєму айфону вже кілька місяців, саме час придбати новий! Тому чекаю", - написав Беленюк.

Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Пост Жана викликав у мережі ажіотаж і зібрав велику кількість емоційних коментарів. На повідомлення також відреагувала легкоатлетка Христина Стуй, яка в 2012 році здобула "срібло" на Чемпіонаті Європи в естафеті на дистанції 200 метрів.

"50 тис за Європу? Колись було 30. Давно я ЧЄ не вигравала", - зазначила вона.

На претензії спортсмена відповів радник Міністра молоді і спорту Павло Булгак. Через 2 години після публікації він написав у коментарях, що має намір розібратися в ситуації.

"Отримаєш свої заслужені призові. Нікуди вони не дінуться. До речі, Жан, за перемогу на Чемпіонаті світу, як і раніше виплачували 50 тис., а тепер 100 тис. грн.", - написав він і додав, що міністерство збільшило суму призових, незважаючи на складні умови в країні.

Фото: Жан Беленюк (facebook.com/NewBalanceUkraine)

Незабаром на своїй Facebook-сторінці чиновник Кабміну відзвітував про вирішення питання і заявив, що наказ про виплату призових Жану Беленюку підписано.

"З понеділка виплати повинні надійти на його картку. Дякуємо за гідне представлення України на міжнародній спортивній арені і бажаємо нових перемог!" - йдеться в його публікації.

Скрін: facebook.com/pbulgak

Булгак додав, що кошти будуть виплачені й "саме при нашій роботі" (справа в тому, що сьогодні один з міністрів вже оголосив про відставку).

Він також зазначив, що "системної затримки з виплатами призових давно вже немає. Пост Жана роздуто з нічого, він міг всю цю інформацію уточнити напряму".

Скрін коментарів: facebook.com/zhanbeleniuk

Як повідомлялося, раніше Жан Беленюк різко відреагував на помилку прес-служби Міжнародної федерації боротьби, яка записала його як представника Російської Федерації. Український борець вказав на не коректну інформацію, після чого помилку виправили.

Також ми писали про те, що український спортсмен Жан Беленюк відверто розповів про "свято шлунка" і як йдуть справи із квартирою, яку йому передали після Олімпійських ігор.