"Я молочний хлопець": Жан Беленюк вразив відвертим зізнанням

Відео: Жан Беленюк про своє харчування (Youtube-канал/Світське життя)

Популярний український спортсмен та олімпійський призер Жан Беленюк відверто розповів про "свята шлунка" і як зараз йдуть справи з його квартирою. Про це він повідомив Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

Так, спортсмен зізнався, що намагається вживати їжу три рази на день, а особливо – налягати на м'ясо. Однак, за словами Беленюка, він є "молочним хлопцем".

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

"Намагаюся їсти три рази в день. Бажано, побільше м'яса. З ранку їм всякі каші. Я досить молочний хлопець. Люблю молоко і все, що з цим пов'язано. Заборонений фаст-фуд. Але бувають моменти, коли хочеться зробити свято для свого шлунка. Але це не частіше разу на місяць", - сказав він.

У той же час Беленюк розповів, як йдуть справи з квартирою, яку йому передали після Олімпійських ігор.

"З тих пір, поки йшов процес передачі мені квартири, багато чого змінилось. Зараз я живу з мамою, але в приватному будинку. Там живе мій товариш, він за символічну плату орендує її", - підкреслив він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Більше того, стверджує спортсмен, зараз у нього "купа" домашніх справ.

"Після Олімпійських ігор я купив собі будинок. І зараз постійно влітку кошу траву, а взимку – рубаю дрова", - уточнив він.

Нагадаємо, як-то Жан Беленюк зізнався, що йому пропонували змінити громадянство. Але український спортсмен відмовився.

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