Білий Пацюк подарує нове життя: астролог назвав везунчиків 2020 року

Гороскоп 2020 повідає про знаки Зодіаку, яким рік Білого Пацюка принесе важливі життєві зміни. Відомий астролог Павло Глоба у своєму прогнозі розповів про чотирьох представників зодіакальних сузір'їв, для яких 2020 рік подарує масу нових можливостей.

Близнюки

На Близнюків у році Білого Пацюка чекає приголомшливий успіх, але за однієї умови. Астролог радить представникам цього знаку не сидіти без діла, а завжди перебувати в епіцентрі подій. Тільки безперервний рух допоможе Близнюкам перевершити самих себе в будь-якій сфері життя.

Леви

У 2020 Левам вдасться досягти амбітних цілей. При цьому експерт рекомендує братися за роботу вже з перших днів нового року. Непрості ситуації також будуть, в таких випадках потрібно буде проявити оригінальність і креативність, щоб подолати труднощі. Астролог радить не боятися змін і бути уважнішими до близьких.

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Скорпіони

Скорпіони в майбутньому році відкриють для себе кар'єрні перспективи. Декому випаде шанс змінити місце роботи, яке набридло. Рік Білого Пацюка - це час для сміливих людей. Павло Глоба радить залишити зайву скромність в минулому і сміливо кидатися назустріч до нових звершень. 2020 рік буде вдалим для великих покупок, переїздів і подорожей.

Козероги

На Козерогів в рік Білого Пацюка чекає велика кількість можливостей в коханні і кар'єрі. Рік буде вдалим і динамічним. Павло Глоба рекомендує більше відпочивати в колі сім'ї і не жертвувати стосунками заради роботи. Крім того, слід звернути увагу на своє здоров'я, частіше бувати на свіжому повітрі і виключити зі свого меню шкідливу їжу.

Раніше Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких у 2020 році спіткають невдачі, життєві випробування.