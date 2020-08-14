У Білорусі пройшла п'ята ніч протестів: плачущих людей почали випускати із СІЗО

Протести в Білорусі тривають п'ятий день. Ця ніч пройшла спокійно і мирно. Співробітники ОМОН нікого не затримували і не застосовували силу. Людей почали випускати із СІЗО і вони розповідають страшні речі про жахи затримання.

Зазначимо, що затриманих випустили за однієї умови - не брати участь більше в мітингах.

"До вечора відпущені більше тисячі чоловік під зобов'язання не брати участь у несанкціонованих зборах, а неповнолітніх передано під розписку батькам", — заявила голова Ради Республіки національних зборів країни Наталія Качанова.

Люди розповідають, що в камерах не було ні їжі, ні води. Людей били палицями і погрожували смертю.

"І з ними відбувало якесь пекло: 50 осіб у 4-місній камері, тортури і побиття, знущання вертухаїв, відсутність їжі та води і так далі. Кров холоне в жилах", - сказано в публікації Telegram-каналу Nexta.

Затримані розповіли про жахливі речі в СІЗО

Протестуючих почали випускати ввечері 13 серпня із слідчих ізоляторів.

"Один з хлопців розповів, що в камері спочатку була 51 людина, а потім привезли ще 13, хоча камера розрахована на 8 осіб і має всього 2 відкриті на 3 сантиметри кватирки", – пише "Мая Краіна Беларусь".

В Мінську почали відпускати протестувальників

Відзначимо, що опозиція висунула владі свої вимоги: припинити насильство, звільнити ув'язнених і заново провести, але вже чесні вибори.

Вимоги на своїй сторінці в соцмережі написав суперник Лукашенко Віктор Бабарика. Саме йому ЦВК перед виборами відмовила у реєстрації в кандидати.

"Оголосити нові чесні вибори до 15 вересня за участю всіх альтернативних кандидатів під наглядом міжнародних організацій з новими виборчими комісіям, новим ЦВК, відеоспостереженням, відкритим підрахунком голосів".

Як ми раніше писали, у Лукашенка попросили журналістів "не лізти в пекло".