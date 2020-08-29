Білорусь пригрозила Україні "наслідками": названа причина

У МЗС Білорусі пригрозили Україні "наслідками" припинення всіх контактів з переобраним урядом. Пов'язано це з заявою міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про те, що Україна заморозила всі контакти з Білоруссю через надмірно жорстку реакцію офіційного Мінська на масові протести.

У МЗС Білорусі відзначили, що рішення Києва несе конкретну шкоду для відносин між країнами.

"Білорусь не ставила діалог з Україною на так звану "паузу" – адже це не просто натискання кнопки на програвачі. Це конкретний збиток для тісних багатогранних відносин двох сусідніх держав. Відповідальність за можливі наслідки цього кроку лежить повністю на українській стороні, а також, як ми бачимо, на її більш старших зовнішньополітичних партнерах. Зі свого боку, готові до продовження співпраці на всіх рівнях і в тому обсязі, до якого готова Україна та її дружній, і братній нам народ", – йдеться в заяві пресслужби МЗС.

У білоруському дипломатичному відомстві також підкреслили, що будуть завжди "дуже акуратно і зважено підходити до співпраці з нашими сусідами, особливо з Україною, щоб потім не пояснювати своїм людям допущені помилки емоціями та геополітичною кон'юнктурою".

Нагадаємо, що раніше США, Британія, Швейцарія та ЄС зробили спільну заяву щодо Білорусі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Литва відповіла на загрози Лукашенко про санкції.