Біда трапляється імпульсивно: Супрун вказала українцям на важливі нюанси

Уляна Супрун, екс-глава МОЗ України розповіла, на які симптоми у поведінці людини потрібно звернути увагу, щоб встигнути запобігти самогубству. Важливі нюанси вона описала на своїй сторінці в Facebook.

Уляна Супрун (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Супрун зазначила, що за даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається одне самогубство і щороку зводять рахунки з життям не менше 800 000 чоловік. Для того, щоб запобігти біді, потрібно вчасно розпізнати психологічні проблеми і звернутися за допомогою. Ігнорування психологічних проблем веде до клінічної депресії, емоційного вигорання та суїцидів.

"Багато самогубств відбуваються імпульсивно в моменти кризи, коли людині важко впоратися з життєвими негараздами – фінансовими проблемами, розірванням стосунків або наслідками важких хвороб. У зоні ризику перебувають також люди, які мають тривалі психічні розлади, пережили катастрофу або серйозний конфлікт, втрату близької людини, мають алкогольну та наркозалежність, люди, які часто зазнають дискримінації. Найсильнішим чинником ризику скоєння суїциду є попередня спроба його зробити", - пояснила Уляна Супрун.

Симптоми того, що людина може вчинити самогубство (Фото: facebook.com/ulanasuprun)

Вона перерахувала всі ознаки у поведінці людини, які можуть свідчити про те, що людина може вчинити самогубство:

Тривалий смуток і перепади в настрої можуть бути симптомами депресії - одним з головних факторів ризику скоєння самогубства.

Раптовий спокій після періоду депресії або перепадів настрою.

Ізоляція. Свідомий вибір проводити час на самоті, уникати соціальних контактів і натовпу. Також сигналом є втрата інтересу або задоволення від діяльності, яка раніше приносила людині задоволення.

Зміни особистості та у зовнішності. У людини, яка думає про самогубство, може спостерігатися зміна у ставленні до звичних речей або зміна в поведінці – міміці, жестах, швидкості мовлення. Крім того, людина може раптом почати менше турбуватися про свій зовнішний вигляд.

Небезпечна або саморуйнівна поведінку. Це може бути необережне керування автомобілем, заняття небезпечним сексом і посилене вживання наркотиків або алкоголю.

Іноді людина, яка думає про самогубство, заздалегідь починає наводити свої справи в порядок – зустрічатися з членами сім'ї, дарувати своє особисте майно, складати заповіт і прибирати своє житло, так як в ньому більше не буде жити.

Уляна Супрун зазначила, що у багатьох випадках самогубству можна було б запобігти і найкраще – якщо рідні будуть знати всі фактори ризику, будуть уважними до ознак депресії і зможуть розпізнати попереджувальні ознаки.

"Якщо вам здається, що людина поруч має намір вчинити самогубство, не бійтеся запитати її про це. У деяких випадках людині просто потрібно знати, що хтось піклується про неї і шукає можливість допомогти в цій ситуації. Вже після цього можна запропонувати людині звернутися за професійною допомогою", - додала Супрун.

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