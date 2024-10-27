Базовый гардероб на осень: 5 стильных образов с джинсами, которые выделят вас из толпы

Джинсы и трендовая куртка в стиле кантри

Куртка в стиле кантри, куртка "деда", рабочая или utility - бесспорный тренд 2024 года. Раньше такую одежду носили первые американские фермеры, для которых было важно, чтобы она не мешала во время работы, а в последние годы эта верхняя одежда перекочевала на модные подиумы. Для стильного лука на осень надевайте такую куртку, синие джинсы и свитер. Дополнят образ ботильоны на каблуках и стильная коричневая сумка.

Образ с курткой кантри (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Джинсы и рубашка из денима

Еще один тренд 2024 - образы, созданные полностью из денима. Стилизовать можно рубашки и куртки с джинсами и юбками, но нужно стараться выбирать деним в одной цветовой гамме, чтобы образ был эффектным. Дополнить такие луки можно как обувью на низком ходу, так и на высоких каблуках.

Джинсовый образ на каждый день (фото: instagram.com/sylviemus_, instagram.com/anoukyve)

Джинсы и свитер

Самое простое, но в то же время стильное сочетание на осень - джинсы и свитер, джемпер или гольф-водолазка. Чтобы создать многослойный образ, под свитер также можно надеть базовую футболку.

Простой образ с джинсами (фото: instagram.com/sabinasocol)

Джинсы и пальто

Для стильного образа надевайте темно-синие брюки из денима. Дополните их базовой футболкой и пиджаком. Для более холодных осенних и зимних дней сверху накиньте длинное пальто, а завершат лук ботильоны с узкими носками и сумка в тон к ним.

Пальто и джинсы на осень (фото: instagram.com/frannfyne)

Джинсы и тренч

Для повседневного образа надевайте любимые голубые джинсы прямого кроя. Дополните их базовой футболкой или гольфом-водолазкой, коричневыми ботильонами на устойчивом каблуке и небольшой сумкой под кожу крокодила.

Образ с тренчем на осень (фото: instagram.com/leasy_inparis)