На базарах продають фальсифікат під виглядом "домашнього": які продукти підробляють

За даними фахівця, молоко на базарі часто є фальсифікатом, тому питань до його користь насправді більше, ніж до магазинного.

"У мене більше претензій, безумовно, до базарного молока. З приводу домашнього молока, у нас колись були великі дослідження по закупках в інших містах. Я купував базарне молоко в Кривому Розі, сидить бабуся у пляшках продає домашнє молоко, а воно фальсифіковане. Там є рослинні жири. Ми розуміємо, що це молоко не бабусине. Тобто хтось його їй вручив", - заявив експерт.

При цьому за даними експерта, до домашнього молока завжди більше зауважень, ніж до промислового. Пов'язано це з його складом, включаючи бактерії.

"З приводу виробників у нас можуть бути претензії, але їх менше. Наприклад, по мікробіології бувають зауваження, з кишкової палички дуже рідко, по фальсифікації бували у нас по молоку два виробника в Харківській області. Але я не можу сказати, що багато претензій. Якості стало більше, тому що ферм стало більше, а ферми краще стежать за своїми коровами, ніж домашні (господарства – ред.)", – зазначив Безрукий.

Фальсифікат наводнює ринки України

Молоко – далеко не перший продукт, який підроблюють для подальшого продажу. В групу товарів-фальсифікатів першими потрапляють дорогі продукти, такі як розчинна кава, червона ікра і сири. Експерти раніше відзначали, що частка фальсифікату цих продуктів перевищує частку оригіналу в дрібних торгових мережах та на ринках.