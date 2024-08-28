"Безразличный к родным детям". Звезды украинских сериалов рассказали, за что любят и ненавидят своих героев

"Будиночок на щастя", "Зв’язок" и "Голова" - эти сериалы обожают украинские зрители, потому что все ситуации у них жизненные, а в поступках и характерах героев мы видим самих себя.
РБК-Украина (проект Styler) расспросило актеров сериалов "Нового канала" - Виталину Библив, Назара Заднепровского, Алину Кошарну, Дмитрия Вивчарюка, Романа Мищерякова, Викторию Билан-Ращук и Дмитрия Гирявца - что их привлекает и раздражает в их героях. Некоторые даже признались, что бы он изменил.
Я не просто люблю свою Любаню, я ее обожаю! За чувство юмора, искренность, уверенность в себе, огромное сердце и душу, стрессоустойчивость, потому что жить с Васей - это еще испытание.
Единственное, что я немного изменила бы, это ограничила биение Васи полотенцем. А ведь то "чуперадло сеньковское" вечно во что-то встревает, а Любаня разгребает (смеется) . А еще, возможно, придала бы ей немного ощущения вкуса и желания к саморазвитию. Но вообще - я ее обожаю!
Виталина Библив (фото: Новый канал)
Я люблю Васю за верную любовь к Любане и за любовь к родному селу и Украине. Также за верность праздничным традициям, романтизм, бурную фантазию и умение все "украсить".
А не люблю за лживость, ненадежность, неаккуратность, лень, самовлюбленность. Также не очень нравится, что он часто безразличен к родным детям. А ради финансовой или спиртной выгоды может предать кого угодно, и не раз. Но без этого всего Вася не был бы столь особенным, правда?
Назар Заднепровский (фото: Новый канал)
Персонаж Насти дает мне потрясающее поле для фантазии и игры! Ее мимика, реакции - это просто космос. Я обожаю ее характер, потому что в нем велика любовь к ближним, призрение. А ее карты - это инструмент для выражения этих чувств. Она настоящий магнит для приключений!
Конечно, Саша ее в этом превзошел, но и Настя не без авантюризма. Открытая к жизни, к помощи людям, добрая, немного наивная и в этом очаровательная. Я во многом нахожу себя в роли Насти. Например, тот же авантюризм и наивность в некоторых моментах жизни. А еще я тоже интересуюсь астрологией. В новом сезоне вы увидите несколько новую Настю. Она станет более взрослой и решительной! Но все равно не потеряет любопытство и оригинальность.
Алина Кошарная (фото: Новый канал)
Я люблю моего персонажа. Мы с ним одно целое, мне очень свойственно его поведение. Почти всегда у нас одинаковые внутренние состояния: чик-чик-чик, куда-то туда, тик-тик и порешал, туда бегом, пум-пум-пум - типичный я (смеется) . Так что мы с моим героем очень похожи. Мне легко в него воплощаться, я кайфую от этого.
Дмитрий Вивчарюк (фото: Новый канал)
Мне нравится мой персонаж. Его несложно играть, потому что он спокоен парень, который адекватно реагирует на бытовые проблемы. Возможно, были сложны некоторые сцены, которые я в реальной жизни не проживал, например, парные роды, извините за спойлер (смеется) .
Надо было фантазировать и играть, как мой герой будет реагировать. Характеры у нас в чем-то совпадают, но у Димы очень много терпения. Думаю, что до того, как стать айтишником, он практиковал йогу и жил в горах.
Роман Мищеряков (фото: Новый канал)
Эту роль я обожаю! У Екатерины Жук очень много сторон. С одной стороны, она смелая, креативная, даже немного эпатажная, как для села. Очень уверенная в себе женщина и в то же время легкая. А еще она очень любит свою дочь. Для меня это очень важно. Не знаю, прописывали ли это авторы сценария в самом начале, но я это почувствовала и показываю.
А не люблю ее, возможно, потому, что она влезает во всевозможные не очень хорошие истории. А еще не всегда доводит дела до конца. Но при всем Екатерина Жук - "с изюминкой". Это главное для такой самостоятельной красивой женщины, как по мне (улыбается) .
Виктория Билан-Ращук (фото: Новый канал)
Мне нравится, как прописана история Богдана. Если взять чисто пилот, то там Бодя - гений математики, выходец из деревни. Не очень уверен в себе и застенчив. Но в ходе сюжета Богдан трансформируется. Начинает верить в себя, становится более решительным и действует, учится выражать свое мнение и воплощать идеи. Это круто! За это его очень люблю.
Чем персонаж не нравится? А тем, что еще в первом сезоне не стал головой села (смеется) ! Смотрите второй сезон, и все узнаете.
Дмитрий Гирявец (фото: Новый канал)