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"А кто управляет Америкой?" Сеть взорвалась мемами о приезде Байдена в Киев

Байден в Киеве (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

20 февраля президент США Джо Байден приехал в Украину. Сеть разразилась мемами украинцев о "развлечениях" американского политика в Киеве.

"Народным творчеством" креативных украинцев делимся в материале ниже.

Как реагируют украинцы на визит Байдена в Киев

После появления информации о приезде Джо Байдена в Киев, украинцы уже создали несколько десятков мемов, где президент США "посещает" достопримечательности в столице.

Так американского политика уже изобразили в очереди за знаменитой киевской "перепічкою", под магазином АТБ, а также с мороженым на одной из исторических улиц Киева.

Байден в столице (скриншот)

Джо Байден уже даже успел "сделать" селфи на фоне символа нашей столицы - памятнику Владимиру Великому. А еще - чиновник "посетил" культовый район - Троещину.

Байден в столице (скриншот)

Также креативные украинцы изобразили Байдена на фоне одной из самых распространенных точек с кофе в Киеве - "Арома Кава", а еще американский президент "сыграл в шахматы" в парке перед университетом Шевченко.

Байден в столице (скриншот)

Следует отметить, что на всех мемах президент "очень радуется" визиту в Украину.

Мемы о Байдене в Киеве (скриншот)

Реакция украинцев на приезд Байдена (скриншот)

А вот что пишет о приезде Байдена в Киев искусственный интеллект ChatGPT.

Недавно мы сообщали о том, что в Белом доме искали способы тайно доставить Байдена в Украину.

Раньше мы делились мемами войны, помогающими нам в борьбе за Независимость.

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Джозеф Байден