"А кто управляет Америкой?" Сеть взорвалась мемами о приезде Байдена в Киев

20 февраля президент США Джо Байден приехал в Украину. Сеть разразилась мемами украинцев о "развлечениях" американского политика в Киеве.
"Народным творчеством" креативных украинцев делимся в материале ниже.
После появления информации о приезде Джо Байдена в Киев, украинцы уже создали несколько десятков мемов, где президент США "посещает" достопримечательности в столице.
Так американского политика уже изобразили в очереди за знаменитой киевской "перепічкою", под магазином АТБ, а также с мороженым на одной из исторических улиц Киева.
Джо Байден уже даже успел "сделать" селфи на фоне символа нашей столицы - памятнику Владимиру Великому. А еще - чиновник "посетил" культовый район - Троещину.
Также креативные украинцы изобразили Байдена на фоне одной из самых распространенных точек с кофе в Киеве - "Арома Кава", а еще американский президент "сыграл в шахматы" в парке перед университетом Шевченко.
Следует отметить, что на всех мемах президент "очень радуется" визиту в Украину.
Реакция украинцев на приезд Байдена (скриншот)
А вот что пишет о приезде Байдена в Киев искусственный интеллект ChatGPT.
Недавно мы сообщали о том, что в Белом доме искали способы тайно доставить Байдена в Украину.
Раньше мы делились мемами войны, помогающими нам в борьбе за Независимость.