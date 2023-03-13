Батюшка УПЦ МП Паша Мерседес запугивает украинцев "апокалипсисом": абсурдное видео

Скандальный митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь), которого в народе называют "Паша Мерседес", во время богослужения запугивал свою паству "апокалипсисом" и "людями в священнических рясах", которые якобы придут осквернять храмы.

Соответствующее видео с камеры видеонаблюдения уже распространилось по социальным сетям.

Что говорил поп своим прихожанам

Во время богослужения Павел рассказывал украинцам о якобы последствиях того, что Московский патриархат заставляют покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.

Из этого митрополит пришел к выводу, что "с Украины начинается Апокалипсис".

Кроме того, он обозвал украинские власти "гонителями церкви" и "внуками революции".

"29 марта мы, монахи и более 200 человек, должны будем оставить в Киево-Печерской лавре свой дом. Внуки революции, вожди, гонители Церкви Христовой сегодня прикрываются главным. Пожалуй… Не пожалуй, а точно: Апокалипсис начинается с Украины", - сказал Паша Мерседес верующим.

Кроме того, в разговоре с верующими Павел назвал Православную Церковь Украины "осквернителями" и "поносителями".

Заметим, что свою "апокалиптическую" проповедь батюшка зачитывал на русском языке.