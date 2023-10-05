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Отцу Владимира Зеленского назначили пожизненную стипендию

Четверг 05 октября 2023 11:38
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Отцу Владимира Зеленского назначили пожизненную стипендию Отцу президента Зеленского назначили стипендию до конца жизни (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Отец президента Украины Александр Зеленский получит пожизненную стипендию, так как является ученым. Такое решение принял Кабинет Министров 29 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Государственного университета экономики и технологий и сайт Кабмина.

Что известно о стипендии

Отметим, что всего в списке кандидатов на получение пожизненной стипендии 118 человек. Все они - педагоги, отец Зеленского в том числе. Александр Зеленский сейчас является заведующим кафедрой информатики и информационных технологий.

На сайте Кабмина говорится, что пожизненную стипендию получают за "выдающиеся заслуги в сфере высшего образования". Стипендия будет віплачиваться с 1 сентября 2023 года.

Отметим, что кандидатов на получение пожизненной стипендии выдвигают учебные заведения или местные органы власти. Затем направляют их в Министерство образования и науки.

Отцу Владимира Зеленского назначили пожизненную стипендию

Что известно об Александре Зеленском

Александр Зеленский в 2005 году получил ученое звание профессора кафедры информатики. Тема его докторской диссертации звучала, как: "Методологические основы маркшейдерского обеспечения планирования и учета добычи в информационной системе управления рудным карьером".

В 2009-2010 годах он был исполнитель гранта Президента Украины для одаренной молодежи по проекту "Разработка автоматизированной системы геолого-маркшейдерского обеспечения для рудных карьеров".

Также Зеленский-старший является членом диссертационного совета в Национальном горном университете в Днепре и диссертационного совета в Криворожском национальном университете. На его счету 140 публикаций, он соавтор 4 монографий.

Кстати, отец главы государства три года назад уже отказывался от получения пожизненной стипендии. На данный момент неизвестно, согласится ли он принять пожизненную стипендию в этот раз.

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