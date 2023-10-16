Отец сбежавшего из "Шахтера" футболиста: "Саша подаст документы на российский паспорт"

Экс-футболист донецкого “Шахтера" и юниорской сборной Украины Александр Роспутько, который не вернулся на родину после матча еврокубка , оформляет паспорт РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью отца спортсмена росСМИ.

Где Роспутько сейчас

Юрий Роспутько, который является фанатом Путина и поддерживает войну еще с 2014 года, говорит, что его сын-предатель "подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке".

"Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из "Шахтера". Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил”, - сказал мужчина.

Также "ватник" Роспутько-старший сказал, что его 19-летний сын завязывает с футболом на время.

"Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим", - сказал он.

Что известно про Роспутько

Александр родился в Горловке в 2004 году. Воспитанник академии "Шахтера", где он начал свою карьеру в U-9 и стал чемпионом Украины в разных возрастных категориях, включая U-14 (2018), U-15 (2019) и U-17 (2021).

Роспутько также провел 4 матча за сборную Украины U-19.

Контракт с "Шахтером" у Роспутько истекает 30 июня 2024 года. В ближайшее время он якобы должен был переподписать соглашение на более выгодных для себя условиях.

Что с ним будет теперь?

После появления информации о побеге Роспутько из клуба (когда еще не был подтвержден факт его переезда в РФ), в "Шахтере" выразили надежду, что футболист в скором времени вернется в ряды "горняков".

Чемпион Украины направил Роспутько официальное письмо и предоставил 5 дней на возвращение в команду.

Так как юный предатель, судя по всему, не собирается возвращаться в родной клуб, то "Шахтер" будет в рамках действующего законодательства добиваться финансовой компенсации.

За сборную Украины, понятное дело, Александр играть не будет до конца своих дней.

Также, скорее всего, он не сможет выступать в международных матчах под эгидой УЕФА и ФИФА, так как "Шахтер" точно обратится к международным организациям с таким запросом.