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Сотрудники ФК "Кривбасс" не вернулись в Украину после матча в Европе, - СМИ

Украина, Воскресенье 15 октября 2023 17:08
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Сотрудники ФК "Кривбасс" не вернулись в Украину после матча в Европе, - СМИ Фото: (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Два представителя "Кривбасса" не вернулись в Украину после матча Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КДК.

По сообщению СМИ, после матча женской команды в Украину не вернулись два представителя криворожского клуба. Речь о SMM-специалисте Романе Лопатине (ранее работавшем пресс-атташе Олимпика) и фотографе Романе Медведеве.

Они поехали с женской командой "Кривбасса" на матч женской Лиги чемпионов и не вернулись в Украину.

По данным КДК, "Кривбасс" этому бегству никак не способствовал. Напротив, криворожский клуб по этому поводу обратился в полицию, в Министерство молодежи и спорта Украины и пограничников.

Напомним, что незадолго до этого исчез питомец "Шахтера" Александр Роспутько. Он скрылся в бельгийском аэропорту. когда команда U-19 собиралась лететь в Варшаву, а оттуда - вернуться в Украину.

Скорее всего, уроженец оккупированной Горловки транзитом через Стамбул улетел в Россию. Там его якобы ждали в санкт-петербургской "Звезде".

К слову, раньше мы собрали все версии бегства Роспутька из "Шахтера" в специальной подборке.

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