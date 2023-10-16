Батько футболіста, який втік із "Шахтаря": "Саша подасть документи на російський паспорт"

Екс-футболіст донецького "Шахтаря" та юніорської збірної України Олександр Роспутько, який не повернувся на батьківщину після матчу єврокубку , оформлює паспорт РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю батька спортсмена росЗМІ.

Де Роспутько зараз

Юрій Роспутько, який є фанатом Путіна і підтримує війну ще з 2014 року, каже, що його син-зрадник "подасть документи на російський паспорт, як це зробив би на своїй батьківщині в Донецьку".

"Поки я не можу повідомити причину, чому Саша втік із "Шахтаря". Я можу сказати, що в Росії йому точно буде безпечніше. Інформація про прохання політичного притулку неправда. Мій син його не просив", - сказав чоловік.

Також "ватник" Роспутько-старший сказав, що його 19-річний син зав'язує з футболом на якийсь час.

"Зараз Сашка ні в якій команді чекати не варто. Він дуже втомився від усього. Він розслабляється і відпочиває поки що, а там подивимося", - сказав він.

Що відомо про Роспутько

Олександр народився у Горлівці у 2004 році. Вихованець академії "Шахтаря", де він розпочав свою кар'єру в U-9 та став чемпіоном України у різних вікових категоріях, включаючи U-14 (2018), U-15 (2019) та U-17 (2021).

Роспутько також провів 4 матчі за збірну України U-19.

Контракт із "Шахтарем" у Роспутько спливає 30 червня 2024 року. Найближчим часом він нібито мав перепідписати угоду на вигідніших для себе умовах.

Що з ним тепер буде?

Після появи інформації про втечу Роспутько з клубу (коли ще не було підтверджено факт його переїзду до РФ), у "Шахтарі" висловили сподівання, що футболіст незабаром повернеться до лав "гірників".

Чемпіон України надіслав Роспутько офіційний лист та надав 5 днів на повернення до команди.

Оскільки юний зрадник, зважаючи на все, не збирається повертатися до рідного клубу, то "Шахтар" у рамках чинного законодавства добиватиметься фінансової компенсації.

За збірну України, ясна річ, Олександр грати не буде до кінця своїх днів.

Також, швидше за все, він не зможе виступати у міжнародних матчах під егідою УЄФА та ФІФА, оскільки "Шахтар" точно звернеться до міжнародних організацій із таким запитом.