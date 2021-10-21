"Батько наш Бандера": нардепи в Раді підтримали новий флешмоб (відео)

"Той момент, коли вірусний флешмоб зі стін школи дійшов до Верховної Ради", - підписав він кадри.

Під куполом Ради композицію про Бандеру політики заспівали хором.

Крім автора поста, звучали також голоси Софії Федини, Володимира В'ятровича, Іванни Климпуш-Цинцадзе, Миколи Княжицького, Володимира Ар'єва, Олега Синютки (депутати фракції "Європейська солідарність").

Відео: нардепи в Раді заспівали пісню "Батько наш Бандера"

Нагадаємо, нещодавно львівські учні в школі заспівали пісню "Батько наш Бандера, Україна - мати", записали на відео і виклали ролик в мережі, закликавши приєднуватися до патріотичного флешмобу. Незабаром вона отримала великий резонанс і поширення в ЗМІ. До речі, особливо хіт розійшовся в рунеті, й у кремлівських пропагандистів пісня викликала істерику. Самі ж школярі - автори нового тренду - розвіяли ряд домислів та фейків, а також зізналися, що були шоковані тим, що про них говорять на росТБ.

Слова пісні "Батько наш - Бандера"

Автор слів композиції та хто склав мелодію - невідомо, і пісню "Батько наш - Бандера, Україна - мати!" можна вважати народною. Ось повний текст пісні:

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати! (2)

Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,

Там лежить повстанець тяженько ранений. (2)

Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,

Без лівої ноги, без правої руки. (2)

Як прийшла до нього рідна мати його,

Плаче і ридає, жалує його. (2)

Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,

Без правої ручки, без ніжки зостався. (2)

Мами ж наші, мами, не плачте за нами,

Не плачте за нами гіркими сльозами. (2)

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати! (2)

А ми з мо**алями та й не в згоді жили,

На самого Петра у бій ми вступили. (2)

Мо**алі тікали, аж лапті губили,

А наші за ними постріли били. (2)

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати! (2)

Ой, як мати сина свого поховала

На його могилі слова написала. (2)

На його могилі слова написала:

Слава Україні! Всім героям слава! (2)