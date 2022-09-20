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В Киевском политехе "декоммунизировали" стеллу героев: как обновят монумент (фото)

Новина українською →
Киев, Вторник 20 сентября 2022 20:11
В Киевском политехе "декоммунизировали" стеллу героев: как обновят монумент (фото) Коллаж РБК-Украина: в КПИ рассказали о "декоммунизации" монумента боевой славы
Автор: Владимир Костырин

На территории Киевского политехнического института в парке в кампусе на стеле героев убрали советскую символику - снесли орден Ленина и герб СССР, вместо которых установят логотип знаменитого вуза.

Об этом рассказала руководитель Студсовета КПИ Елизавета Малкина в своем Telegram.

Также она опубликовала фото, как проходит "декоммунизация" столичного политеха.

Стеллу КПИшников-героев из монолитного тонированного бетона решили очистить от символики коммунистической идеологии еще летом. Монумент также собрались перекрасить.

"Реконструкция продолжается. Памятник уже красят, жду финальную версию", - сообщила Малкина.

В Киевском политехе &quot;декоммунизировали&quot; стеллу героев: как обновят монумент (фото)В Киевском политехе &quot;декоммунизировали&quot; стеллу героев: как обновят монумент (фото)

В КПИ "декоммунизируют" монумент боевой славы в парке (фото: t.me/informalkina)

В ректорате вуза еще в июне информировали о планах провести такую реконструкцию монумента, расположенного около входа в парк Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

По словам председателя Ученого совета КПИ Михаила Ильченко, в ходе наработанных изменений "вместо советской символики появится логотип КПИ, а памятник потеряет красный цвет".

Монумент боевой славы, установленный на проспекте Победы, 37, недалеко от станции метро "Политехнический институт" возле парка, был открыт в 1967 году.

В Киевском политехе &quot;декоммунизировали&quot; стеллу героев: как обновят монумент (фото)

Монумент боевой славы в парке КПИ в Киеве выглядел так (фото: kpi.ua)

На лицевой стороне стелы возведен горельеф с двумя скульптурами, а на фасадной - наложен бронзовый советский орден Великой Отечественной войны и посвященная надпись бронзовыми буквами: "Мужественным, самоотверженным, непобедимым". На тыльной стороне стелы - слова украинского поэта А.С. Малышка: "Кто за свободу вышел против смерти, тому нет смерти на земле".

Ранее сообщалось, что летом в КПИ вспыхнул скандал из-за преподавателя, который продвигал "русский мир", называя украинский язык "сухим и убогим".

Напомним также, что в Верховной Раде хотят провести деколонизацию и деоккупацию украинской культуры.

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