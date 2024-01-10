Родители, не кипишуйте! Сколько раз в год ребенок может болеть

Сколько раз в год ребенок может болеть

По словам специалиста, у детей созревание иммунной системы происходит достаточно медленно. У ребенка иммунная система достигает уровня иммунной системы взрослого человека в возрасте 10-12 лет. До этого возраста детский организм не способен быстро синтезировать интерфероны, являющиеся первой линией защиты человека в случае вирусных инфекций.

У взрослого человека эта линия защиты включается в первые два дня от инфицирования вирусом, а у детей этот процесс может сместиться на 3-5-й день. То есть выработка интерферона опаздывает, вирус в организме успевает накапливаться, и возникает вирусная инфекция.

Крамарев отметил, что устойчивой цифры нормы болезней в год для ребенка на сегодняшний день нет.

"Наиболее приемлемы такие показатели: до 5 лет - 6-8 эпизодов в год, от 6 до 12 лет - 2-4 эпизода в год", - отметил медик.

По его словам, американские специалисты считают нормой даже 10-12 раз в год без сопутствующих проявлений и говорят, что такая заболеваемость может являться индивидуальной особенностью организма ребенка.

"Они даже утверждают, что нет необходимости считать количество этих эпизодов. По их мнению, важно обращать внимание на общее состояние здоровья ребенка и своевременно реагировать на признаки, свидетельствующие о том, что частые респираторные заболевания возникают не просто так, а сигнализируют о более серьезную патологию", - резюмировал заслуженный врач Украины.