Холод не является причиной. Врач развеял основной миф об ОРВИ
Всем нам еще с детства вкладывали в уши "одевайся тепло, чтобы не заболеть". Наши родители и старшее поколение заметили, что в холодное время года люди болеют чаще. На самом деле так и есть - зимой ОРВИ достигают пика по выявленным случаям. Но в результате действия холода люди болеют чаще респираторными инфекциями?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на инфекциониста из Полтавы Пономаренко Романа.
Что нужно знать о главном мифе
Врач утверждает, что, во-первых, холодная погода не является причиной таких заболеваний, как простуда, грипп или COVID-19. Здесь либо вирус, либо бактерия являются основным фактором болезни.
Количество случаев ОРВИ в холодное время года больше, так как условия, создающие холод могут облегчить распространение определенных инфекций.
Учитывая, что основной путь передачи - воздушно-капельный, то инфицироваться можно непосредственно при контакте с больным, который кашляет, чихает или даже говорит, но есть интересное условие - количество вируса должно быть достаточным для заражения, то есть больной должен иметь острые проявления.
Можно инфицироваться через рукопожатия и различные предметі, однако этот путь передачи имеет меньшую частоту, и мытье рук или антисептик снижает риски до минимума.
"Как мы уже увидели по COVID-19: инфекции никуда не девается в летний период
Наиболее значимым фактом высокой заболеваемости зимой является поведенческая реакция общества – тесный контакт в закрытых помещениях", - написал медик.
Включение отопления и пересушивание слизистых носа, делает более уязвимыми людей к заражению. Но также и отсутствие хотя бы минимального проветривания "потому что холодно и продует".
Какая профилактика от вирусов
- Носите маску для уменьшения распространения вируса при наличии проявлений ОРВИ
- Чаще проветривайте помещение
- Избегайте касания носа и глаз
- Не забывайте о вакцинации
- Регулярно мойте руки с мылом
- Прикрывайте рот на нос при чихании
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