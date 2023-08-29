RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Родители докупят? В МОН сделали важное заявление об обеспечении школьников перед 1 сентября

Достаточно ли в школах учебников (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Через несколько дней начнется новый учебный год в школах. Родители и школьники готовятся к урокам, но встал вопрос об обеспечении учебниками всех детей.

Хватит ли на всех книг - подробнее читайте в материале Styler ниже.

Что говорят в МОН

Во время Августовской образовательной конференции заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив сообщил, что невозможно напечатать все необходимые учебники для школьников, поскольку ограничен бюджет.

Он добавил, что для пятых и шестых классов учебников нет вообще, ведь они учатся по новой программе. Вместе с тем для первых и вторых классов учебники имеются, и программа осталась без изменений.

"Да, прошло пять лет, но если выбирать между старыми, но актуальными учебниками и отсутствием любых - то выбор очевиден. Впрочем, после печати учебников для пятых и шестых классов мы будем возвращаться к первым, вторым и другим классам, которые нуждаются в обновленных книгах", - сказал Сташкив.

В настоящее время для шестых классов печатают 66% учебников за государственный счет по следующим предметам:

  • украинский язык и литература
  • зарубежная литература
  • иностранный язык
  • история
  • математика
  • природоведение
  • технологии
  • учебники для национальных меньшинств и детей по ООП (особые образовательные нужды)

Для пятых классов уже напечатали следующие предметы:

  • украинский язык
  • польский язык
  • математика
  • естественный цикл

При помощи иностранных партнеров напечатают учебники по географии, информатике и искусству. Ценой Госбюджета будет опубликована история Украины.

Что касается старших классов, то для них печать пока не запланирована, поэтому они продолжат учиться по старым учебникам.

Новый учебный год пройдет в трех форматах

В МОН предлагают три формата обучения:

  • очно (только в учебном заведении)
  • дистанционно (только дома)
  • смешано (и дома, и в учебном заведении)

Форма организации образовательного процесса зависит от ситуации в каждом населенном пункте и определяется решением военно-гражданских администраций. Кроме того, решение принимается с участием родителей.

Если родители не согласны с очной формой обучения, они могут выбрать для своего ребенка другую форму получения образования: дистанционную, семейную или экстернатную.

Кстати, на форму обучения в конкретном заведении влияет также возможность обезопасить и защитить всех учеников, учителей и работников.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году.

Читайте также, какие изменения в образовании планируют ввести, чтобы наверстать потери.

Читайте РБК-Украина в Google News
школаУчебный год