Родители докупят? В МОН сделали важное заявление об обеспечении школьников перед 1 сентября

Что говорят в МОН

Во время Августовской образовательной конференции заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив сообщил, что невозможно напечатать все необходимые учебники для школьников, поскольку ограничен бюджет.

Он добавил, что для пятых и шестых классов учебников нет вообще, ведь они учатся по новой программе. Вместе с тем для первых и вторых классов учебники имеются, и программа осталась без изменений.

"Да, прошло пять лет, но если выбирать между старыми, но актуальными учебниками и отсутствием любых - то выбор очевиден. Впрочем, после печати учебников для пятых и шестых классов мы будем возвращаться к первым, вторым и другим классам, которые нуждаются в обновленных книгах", - сказал Сташкив.

В настоящее время для шестых классов печатают 66% учебников за государственный счет по следующим предметам:

украинский язык и литература

зарубежная литература

иностранный язык

история

математика

природоведение

технологии

учебники для национальных меньшинств и детей по ООП (особые образовательные нужды)

Для пятых классов уже напечатали следующие предметы:

украинский язык

польский язык

математика

естественный цикл

При помощи иностранных партнеров напечатают учебники по географии, информатике и искусству. Ценой Госбюджета будет опубликована история Украины.

Что касается старших классов, то для них печать пока не запланирована, поэтому они продолжат учиться по старым учебникам.

Новый учебный год пройдет в трех форматах

В МОН предлагают три формата обучения:

очно (только в учебном заведении)

дистанционно (только дома)

смешано (и дома, и в учебном заведении)

Форма организации образовательного процесса зависит от ситуации в каждом населенном пункте и определяется решением военно-гражданских администраций. Кроме того, решение принимается с участием родителей.

Если родители не согласны с очной формой обучения, они могут выбрать для своего ребенка другую форму получения образования: дистанционную, семейную или экстернатную.

Кстати, на форму обучения в конкретном заведении влияет также возможность обезопасить и защитить всех учеников, учителей и работников.