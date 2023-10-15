Родителям на заметку. Педиатр поделилась 6 вариантами здоровых и вкусных перекусов для школьников

Как правильно сложить ланчбокс для школьника

"Позвольте вашему ребенку самостоятельно выбирать еду в ланч бокс для обеда из здоровых продуктов, которые вы предлагаете. Соблюдайте правило "радуги" - разноцветных фруктов и овощей, это помогает получить необходимые питательные вещества", - советует врач.

Также она добавляет, что важно паковать ланчбокс вместе с ребенком накануне вечером. Это дает ребенку время для тщательного выбора и самостоятельности. Ребенок, скорее всего, съест пищу, которую выбрал сам.

"Проверьте с ребенком дома, сможет ли он сам легко открыть бокс и удобно съесть перекус. Слейте лишний сок из свежих фруктов, овощей, консервированного тунца и т. д. Разрежьте бутерброды, роллы на половинки для удобства. Также используйте немного начинки для сэндвичей", - говорит Сиротина.

Педиатр советует нарезать большие фрукты на кусочки, так ребенок сможет легко и быстро их съесть. Включите в ланчбокс мелкие фрукты, такие как клубника, черника и виноград.

"Используйте многоразовые контейнеры или обертки, чтобы минимизировать отходы", - говорит врач.

Как сформировать ланчбокс ребенку в школу (скриншот с видео)

6 вариантов здоровых перекусов для детей

Вариант 1 - запеченный кекс из вареной индейки, йогурта и зелени, отварной рис с морковью, горошком и кукурузой, орешки, бананы и голубика.

Вариант 2 - бутерброд с цельнозерным хлебом и листьями салата, крем-сыр с запеченной индейкой, канапе из творога, листа шпината и томатов черри, яблоко и финики.

Вариант 3 - хлебцы из цельнозерновой муки и семян, хумус с омлетом по размеру хлебца, томаты черри и бейби-морковь, орешки и абрикос.

Вариант 4 - запеченные канелони с телятиной, сыром и зеленью, огурец и брокколи, орешки, яблоко и финики.

Вариант 5 - цельозерный хлебец из гуакамоле и вареным яйцом, фелата, сладкий перец, орешки, виноград и груша.

Вариант 6 - запеченный картофель с тунцом, панкейк с крем-сыром, сладкий перец, орешки, персик и голубика.