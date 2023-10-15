RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Родителям на заметку. Педиатр поделилась 6 вариантами здоровых и вкусных перекусов для школьников

Как правильно сложить ланчбокс (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

От того, насколько качественно ребенок питается, зависит его физическое развитие и склонность к обучению. Школьные перекусы должны быть здоровыми и полноценными. Существует несколько простых правил, которые помогут родителям правильно сформировать ланчбоксы для ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию педиатра Виктории Сиротиной в Instagram.

Как правильно сложить ланчбокс для школьника

"Позвольте вашему ребенку самостоятельно выбирать еду в ланч бокс для обеда из здоровых продуктов, которые вы предлагаете. Соблюдайте правило "радуги" - разноцветных фруктов и овощей, это помогает получить необходимые питательные вещества", - советует врач.

Также она добавляет, что важно паковать ланчбокс вместе с ребенком накануне вечером. Это дает ребенку время для тщательного выбора и самостоятельности. Ребенок, скорее всего, съест пищу, которую выбрал сам.

"Проверьте с ребенком дома, сможет ли он сам легко открыть бокс и удобно съесть перекус. Слейте лишний сок из свежих фруктов, овощей,  консервированного тунца и т. д. Разрежьте бутерброды, роллы на половинки для удобства. Также используйте немного начинки для сэндвичей", - говорит Сиротина.

Педиатр советует нарезать большие фрукты на кусочки, так ребенок сможет легко и быстро их съесть. Включите в ланчбокс мелкие фрукты, такие как клубника, черника и виноград.

"Используйте многоразовые контейнеры или обертки, чтобы минимизировать отходы", - говорит врач.

Как сформировать ланчбокс ребенку в школу (скриншот с видео)

6 вариантов здоровых перекусов для детей

Вариант 1 - запеченный кекс из вареной индейки, йогурта и зелени, отварной рис с морковью, горошком и кукурузой, орешки, бананы и голубика.

Вариант 2 - бутерброд с цельнозерным хлебом и листьями салата, крем-сыр с запеченной индейкой, канапе из творога, листа шпината и томатов черри, яблоко и финики.

Вариант 3 - хлебцы из цельнозерновой муки и семян, хумус с омлетом по размеру хлебца, томаты черри и бейби-морковь, орешки и абрикос.

Вариант 4 - запеченные канелони с телятиной, сыром и зеленью, огурец и брокколи, орешки, яблоко и финики.

Вариант 5 - цельозерный хлебец из гуакамоле и вареным яйцом, фелата, сладкий перец, орешки, виноград и груша.

Вариант 6 - запеченный картофель с тунцом, панкейк с крем-сыром, сладкий перец, орешки, персик и голубика.

Раньше мы писали о том, когда и как нужно вакцинировать детей против гриппа.

Читайте также о том, какие два правила помогут ребенку меньше болеть в коллективе.

Читайте РБК-Украина в Google News
педітрхарчування дітейСоветы врача