Для детей в Карпатах откроют бесплатный летний лагерь: как записаться
Украинские дети, пострадавшие от войны, могут бесплатно отдохнуть в летнем лагере в Карпатах. Смены рассчитаны на 14 дней.
Участниками кемпа могут стать дети с деоккупированных территорий, из семей переселенцев, военнослужащих и волонтеров, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу организации "СОС Детские Городки".
Где и когда организуют бесплатный лагерь для детей
"Кемп СОС Детские Городки – это 14-дневный ресурсный проект, который направлен на психологическую поддержку, отдых и восстановление детей, пострадавших в результате российской военной агрессии в Украине", – отмечают в организации.
Место проведения летнего кемпа: село Горбок в Иршавском районе Закарпатской области. Детей обеспечат 5-разовым питанием. Проживание в 3-5-местных номерах с санузлом.
Расписание смен:
- с 1 по 14 июня;
- с 17 по 30 июня;
- с 7 по 20 июля;
- с 24 июля по 6 августа;
- с 13 по 25 августа;
- с 29 августа по 11 сентября.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Фото: Проживание в детском лагере (gettyimages.com)
Кто может стать участником летнего лагеря
Программа рассчитана на детей от 7 до 17 лет. Участниками кемпа могут стать дети из следующих категорий:
- с деоккупированных территорий;
- из семей внутренне перемещенных лиц;
- дети военнослужащих и волонтеров;
- из приемных семей и детских домов семейного типа;
- дети опекунов и усыновителей;
- дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;
- дети с инвалидностью, особенностями развития.
Повторное участие для детей, которые были участниками кемпа в 2022-23 годах, возможно, но при условии не более 10% от общего количества участников смены.
Отбор детей производится постепенно, на каждую смену в отдельности. Согласование участия будет происходить за 15-10 дней до начала каждого нового заезда.
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