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Для детей в Карпатах откроют бесплатный летний лагерь: как записаться

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Среда 03 мая 2023 13:28
Для детей в Карпатах откроют бесплатный летний лагерь: как записаться Фото: Отдых в летнем лагере (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские дети, пострадавшие от войны, могут бесплатно отдохнуть в летнем лагере в Карпатах. Смены рассчитаны на 14 дней.

Участниками кемпа могут стать дети с деоккупированных территорий, из семей переселенцев, военнослужащих и волонтеров, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу организации "СОС Детские Городки".

Где и когда организуют бесплатный лагерь для детей

"Кемп СОС Детские Городки – это 14-дневный ресурсный проект, который направлен на психологическую поддержку, отдых и восстановление детей, пострадавших в результате российской военной агрессии в Украине", – отмечают в организации.

Место проведения летнего кемпа: село Горбок в Иршавском районе Закарпатской области. Детей обеспечат 5-разовым питанием. Проживание в 3-5-местных номерах с санузлом.

Расписание смен:

  • с 1 по 14 июня;
  • с 17 по 30 июня;
  • с 7 по 20 июля;
  • с 24 июля по 6 августа;
  • с 13 по 25 августа;
  • с 29 августа по 11 сентября.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Для детей в Карпатах откроют бесплатный летний лагерь: как записатьсяФото: Проживание в детском лагере (gettyimages.com)

Кто может стать участником летнего лагеря

Программа рассчитана на детей от 7 до 17 лет. Участниками кемпа могут стать дети из следующих категорий:

  • с деоккупированных территорий;
  • из семей внутренне перемещенных лиц;
  • дети военнослужащих и волонтеров;
  • из приемных семей и детских домов семейного типа;
  • дети опекунов и усыновителей;
  • дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;
  • дети с инвалидностью, особенностями развития.

Повторное участие для детей, которые были участниками кемпа в 2022-23 годах, возможно, но при условии не более 10% от общего количества участников смены.

Отбор детей производится постепенно, на каждую смену в отдельности. Согласование участия будет происходить за 15-10 дней до начала каждого нового заезда.

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