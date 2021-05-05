Баста висловився про свій візит до Києва: записав "термінове" відео

Російський репер Баста висловився про своє перебування в Києві, де вже встиг оскандалитися після нападу своїх охоронців на чоловіка через питання про окупований Крим. Музикант вперше публічно прокоментував візит до української столиці та запевнив, що з ним все добре.
Відповідне відео артист 5 травня опублікував у своєму Insagram.
Ролик Баста підписав словом "терміново".
На кадрах репер звернувся до шанувальників і подякував за турботу, а також передав вітання.
"Дорогі друзі. В ефірі Вася Вакуленко. Спасибі всім, хто турбувався за мене. Все добре, турбуватися не слід було. Живий-здоровий, на зв'язку. Всіх обійняв. Дякую всім. Будьте здорові, міцно обіймаю", - сказав музикант.
Відео: Баста звернувся до шанувальників і висловився про візит до Києва
Баста також в ході прямого ефіру розповів своїм підписникам в мережі, що раніше досить часто їздив до Києва, і відвідував там близьких "без прецедентів".
Артист запевнив, що його виступ у Києві відбудеться.
Крім того, скандальний репер прокоментував слова активіста Сергія Стерненка про те, що деякі громадяни готові надати грошову винагороду (тисячу доларів) за відомості про його місце знаходження і переміщення по українській столиці. Баста з іронією заявив, що і сам би прийшов туди, де "можна здатися за косарик".
Нагадаємо, раніше у Прикордонслужбі відреагували на перебування Басти в Україні, куди раніше не дозволялося приїжджати російському музиканту через незаконне відвідування окупованого РФ Криму.