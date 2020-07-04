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Обвів СБУ навколо пальця: російський репер домігся дозволу на в'їзд в Україну

STYLERПерсони    04.07.2020 - 13:59
Обвів СБУ навколо пальця: російський репер домігся дозволу на в'їзд в Україну
Элджей (фото: instagram.com/sayonaraboy)

Артист Элджей не міг відвідувати Україну з 2018 року

Російський репер Олексій Узенюк, більш відомий як Елджей, знову зможе приїхати в Україну з концертами. Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в'їзд в Україну для артиста. З 2018 року репер за рішенням української влади не міг відвідувати територію України. Причина скасування рішення з боку української влади - відсутність в мережі відео, став доказом антиукраїнських висловлювань репера.

Як повідомляється, для позитивного рішення українського суду Елджей видалив з мережі відео з антиукраїнськими висловлюваннями. На цей показовий аргумент в мережі звернув увагу блогер Юрій Смирнов.

"Відмінний лайфхак для Пореченкова та інших. Видаляєш всі записи з YouTube і звертаєшся до Окружного адмінсуду. Профіт", — написав він.

Обвів СБУ навколо пальця: російський репер домігся дозволу на в'їзд в Україну

Скріншот (facebook.com)

Примітно, що суд не прийняв рішення задовольнити позов Елджея та скасувати рішення СБУ, але і стягнув зі спецслужби 1,5 тис. гривень на користь репера.

Зазначимо, що в жовтні 2018 року в інтерв'ю одному з російських видань Елджей назвав Крим "російською територією", і заявив, що Росія "історично багато вклала" у півострів.

Нагадаємо, що раніше Настя Івлеєва викликала фурор в мережі пристрасним поцілунком з Елджеем.

Також ми писали, що репер Гуф похвалився відкриттям магазину в Києві та зібрався в Україну з концертами.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України музыкантреперэлджей
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