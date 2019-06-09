Барі Алібасову поставили страшний діагноз: усі подробиці

Барі Алібасов досі перебуває у важкому стані. Тепер лікарі встановили новий діагноз – делірій, іншими словами у нього розвинулася "біла гарячка". Про це повідомляє Telegram-канал 112.

Через новий діагноз відомого російського продюсера не поспішають виписувати з лікарні імені Скліфасовського і справа не тільки в опіках стравоходу і шлунка.

Нагадаємо, що колеги Алібасова заявили, що вони не вірять у випадкове отруєння. 33-річний син продюсера розповів, що його батько випив рідину з "красивої пляшки", де виявився засіб для промивання труб. При цьому Алібасов подумав, що це сік.

Барі Алібасов з дружиною Лідією Федосєєвої-Шукшиної (фото: twitter.com onlinevmru)

Варто зазначити, що 6 червня Барі Алібасов відсвяткував свій 72-й день народження в лікарні. При цьому перед тим, як лікарі ввели його в штучну кому, він написав заповіт, в якому квартиру залишив синові, земельну ділянку - своїй дружині, а права на пісні гурту "На-На" - учасникам колективу.

Раніше повідомлялося, що Барі Алібасова екстрено доставили в лікарню у важкому стані. Спочатку повідомлялося, що шоумен випив небезпечну рідину випадково, тому що вона була в стаканчику і він подумав, що це сік.

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