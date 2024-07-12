Банош со шкварками, грибами и брынзой: три рецепта сытного гуцульского блюда

Банош с брынзой

Банош с брынзой (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Для приготовления этого сытного блюда в качестве гарнира нужны следующие продукты:

кукурузная крупа (экстра или грубая) - 250-300 г;

вода - 0,5 л;

сметана - 0,5 л;

сахар - 0,5 ст. л.;

соль - по вкусу;

брынза коровья или овечья - для подачи.

Как готовить банош с брынзой

Поскольку банош готовится в котле, для того чтобы приготовить его дома, нужна кастрюля с толстыми стенками.

Слегка нагрейте ее на огне, затем влейте сметану. К сметане добавьте воды и, помешивая смесь, доведите ее до кипения.

После этого осторожно всыпьте кукурузную крупу, постоянно помешивая жидкость. Для того чтобы банош был кремообразной консистенции, советуют выбирать мелкую крупу.

Наиболее удачной консистенцией баноша считается такая, когда его можно есть вилкой - однако, каждый готовит по своему вкусу. Когда-то готовили настолько густой банош, что его приходилось резать нитью.

Немного убавьте огонь и готовьте его примерно в течение 8-12 минут, постоянно помешивая. Во время приготовления баноша сметана выпускает жир, делая блюдо сытным.

Солить банош рекомендуют в конце приготовления, чтобы соль не препятствовала высвобождению жира из сметаны. Банош считается готовым, когда он становится густым, но хорошо отстает от стенок посуды.

Готовый банош разложите по тарелкам и перемешайте с измельченной брынзой.

Банош со шкварками

Банош со шкварками (скриншот / Улюблені домашні страви)

Чтобы приготовить это сытное блюдо, необходимы эти ингредиенты:

вода - 500 мл;

кукурузная крупа - 200 г;

подбрюшина - 500 г;

брынза - 100 г;

молоко - 500 мл;

масло - 80 г;

сметана - 4 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец молотый - по вкусу.

Как готовить банош со шкварками

Вместо подбрюшины можно использовать бекон или сало, однако подбрюшина будет давать необходимый жир и одновременно иметь мясо. Для того чтобы сделать из подбрюшины шкварки, промойте ее, обрежьте кожуру и нарежьте подбрюшину на кусочки.

После этого обжарьте подбрюшину до золотистой корочки. По желанию к подбрюшине можно добавить лук. Также добавьте соль и перец по вкусу.

Для приготовления баноша в кастрюлю с толстыми стенками влейте воду и молоко. Добавьте сметану и масло, а также соль по вкусу. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите жидкость до кипения.

После этого всыпьте кукурузную крупу, постоянно помешивая жидкость. Убавьте огонь и варите банош до полного загустения, примерно 10-20 минут, постоянно помешивая.

Разложите банош по тарелкам, а сверху выложите шкварки и, по желанию, брынзу.

Банош с грибами

Банош с грибами (скриншот / Домашні рецепти від Natalia Sus)

Для того чтобы приготовить банош с грибами, нужны следующие продукты:

кукурузная крупа - 1,5 стакана;

мука - 1 ст. л.;

вода - 2 стакана;

молоко - 0,5 стакана;

лук (среднего размера) - 3 шт.;

белые грибы (или шампиньоны) - 1 кг;

соль - 2 ч. л.;

перец - 0,5 ч. л.;

сметана - 1,5 стакана;

чеснок - 3 зубчика;

растительное масло - для жарки.

Как готовить банош с грибами

Грибы в этом рецепте заменяют шкварки и придают блюду сытность. Для начала этот ингредиент необходимо промыть, срезать поврежденные участки и нарезать на небольшие кусочки.

В кастрюле доведите воду до кипения, всыпьте грибы и снова доведите до кипения. После этого варите грибы в течение минуты, слейте жидкость и промойте грибы холодной водой.

Лук необходимо почистить и нарезать на полукружочки. Разогрейте на сковороде масло, всыпьте лук и жарьте его до золотистости. Затем всыпьте грибы и жарьте до готовности.

После этого добавьте муку, перемешайте ингредиенты и добавьте 1/3 сметаны с частью молока. Перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

Влейте остальное молоко. Чеснок очистьте, натрите к продуктам в сковороде. При желании добавьте зелень. Доведите соус до кипения - и после этого он готов.

Промойте кукурузную крупу 2 раза в холодной воде. Переложите крупу в кастрюлю, залейте 2 стаканами воды и доведите до кипения. После этого нужно слегка убавить огонь и варить до тех пор, пока крупа не впитает в себя воду.

Тогда можно добавить оставшуюся сметану или заменить ее на сливки. Доведите банош до легкого булькания, постоянно помешивая.

После этого банош готов, подождите 15-20 минут, пока он слегка остынет и настоится, затем подавайте с грибным соусом.