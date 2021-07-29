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НБУ опустив курс долара до мінімуму з липня 2020 року

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Україна, Четвер 29 липня 2021 07:45
НБУ опустив курс долара до мінімуму з липня 2020 року Фото: курс долара впав на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 29 липня встановлений на рівні 26,86 гривень за долар. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8628 гривень за 1 долар (-0,0432 грн). При цьому курс долара на 28 липня становить 26,906 гривень за 1 долар.

НБУ опустив курс долара до мінімуму з липня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ опустив курс долара до мінімуму з липня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 28 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,87 гривень за долар, курс в покупці до 26,85 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до31,72 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

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