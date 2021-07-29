НБУ опустив курс долара до мінімуму з липня 2020 року

Офіційний курс гривні до долара на 29 липня встановлений на рівні 26,86 гривень за долар. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8628 гривень за 1 долар (-0,0432 грн). При цьому курс долара на 28 липня становить 26,906 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)