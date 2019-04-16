Банкам дозволили не відбирати квартири у українців

Фото: Відбирати житло не будуть (колаж РБК-Україна)

Банки тепер не матимуть права відбирати без суду житло навіть у найбільш "проблемних" боржників

Тепер в Україні банки не будуть мати права відбирати в українців житло без відповідної постанови суду. Це стало хорошою новиною для тих, хто має "проблемні" кредити в банках.

Так, стало відомо, що банкам остаточно заборонили застосовувати виконавчий напис нотаріуса, і тільки на підставі нього, не маючи судового рішення, стягувати нерухомість по проблемних кредитах, які довго не виплачують.

Про це повідомляється у висновку Великої палати Верховного суду по справі №11-174ас18. Як відомо, раніше фінансисти могли користуватися виконавчим написом для двох типів кредитів – іпотечних кредитів, а також кредитів, які не були оформлені нотаріально.

Фото: У "проблемних" клієнтів банків квартири за борги забирати без рішення суду не будуть (pixabay.com)

Раніше це дозволялося постановою Кабінету Міністрів №662, яку затвердили у 2014-му році. Але цю постанову було визнано незаконною ще кілька років тому відразу трьома рішеннями, а не одним. Що допомогло вирішити це питання?

Зокрема, постанову визнали незаконним рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 4 березня 2015-го року, рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017-го року, а також Вищого адміністративного суду від 1 листопада 2017-го року.

До речі, останнє рішення видали за апеляцією державного Приватбанку. Хоча юристи цього банку і мали знати все про незаконність виконавчого напису з 2017-го року, але все одно й далі з ним працювали. Як відомо, часто деякі фахівці трактують подібні нововведення по-своєму. Наприклад, не на користь клієнта, а на користь самого банку, який зацікавлений у фінансових надходженнях.

У цих цілях, щоб у Привату і всіх інших банків в подальшому не з'являлося сумнівів і різних трактувань рішення у Верховному суді уточнили, що виконавчий напис за постановою Кабміну №662 є незаконним.

Нагадаємо, раніше юрист дав поради про те, що робити при суттєву затримку зарплати на вашому місці роботи.

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