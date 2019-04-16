Банкам разрешили не отбирать квартиры у украинцев

Фото: Отбирать жилье не будут (коллаж РБК-Украина)

Банки теперь не будут иметь права отбирать без суда жилье даже у самых "проблемных" должников

Теперь в Украине банки не будут иметь права отбирать у украинцев жилье без соответствующего постановления суда. Это стало хорошей новостью для тех, кто имеет "проблемные" кредиты в банках.

Так, стало известно, что банкам окончательно запретили применять исполнительную надпись нотариуса, и только на основании нее, не имея судебного решения, взыскивать недвижимость по проблемным кредитам, которые долго не выплачивают.

Об этом сообщается в заключении Большой палаты Верховного суда по делу №11-174ас18. Как известно, ранее финансисты могли пользоваться исполнительной надписью для двух типов кредитов – ипотечных кредитов а также кредитов, которые не были оформлены нотариально.

Фото: У "проблемных" клиентов банков квартиры за долги без решения суда отбирать не будут (pixabay.com)

Ранее это разрешалось постановлением Кабинета Министров №662, которое утвердили в 2014-м году. Но это постановление было признано незаконным еще несколько лет назад сразу тремя решениями, а не одним. Что помогло решить этот вопрос?

В частности, постановление признали незаконным решением Окружного административного суда в города Киева от 4 марта 2015-го года, решением Киевского апелляционного административного суда от 22 февраля 2017-го года а также Высшего административного суда от 1 ноября 2017-го года.

Кстати, последнее решение выдали по апелляции государственного Приватбанка. Хотя юриста этого банка и должны были были знать все о незаконности исполнительной надписи с 2017-го года, но все равно и дальше с ней работали. Как известно, часто некоторые специалисты трактуют подобные нововведения по-своему. Например, не в пользу клиента, а в пользу самого банка, который заинтересован в финансовых поступлениях.

В этих целях, чтобы у Привата и всех других банков в дальнейшем не появлялось сомнения и разных трактовок решения, в Верховном суде уточнили, что исполнительная надпись по постановлению Кабмина №662 является незаконной.

Напомним, ранее юрист дал советы о том, что делать при существенной задержке зарплаты на вашем месте работы.

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