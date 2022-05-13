"Бандера - батько наш": у Скадовську діти "попустили" російського окупанта (відео)

На опублікованому ролику показана розмова росіянина і хлопчика з України.

На записі окупант запитує у дітей, коли почалася "Велика Вітчизняна війна".

"У 1939-му", - відповів йому школяр, назвавши тим самим дату початку Другої світової війни.

Далі росіянин цікавиться у підлітка, "хто такий для нього Степан Бандера".

"Батько наш", - відповів йому хлопчик.

З відео можна помітити, що така відповідь викликала невдоволення у військового, який почав стверджувати, що "батько ваш спалив Хатинь".