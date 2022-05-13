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"Бандера - батько наш": у Скадовську діти "попустили" російського окупанта (відео)

У Скадовську діти потролили окупанта (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Скадовську українські діти надали російському окупанту урок історії.

Відео з розмовою солдата РФ і української дитини опублікували в Twitter "Міст Херсона".

На опублікованому ролику показана розмова росіянина і хлопчика з України.

На записі окупант запитує у дітей, коли почалася "Велика Вітчизняна війна".

"У 1939-му", - відповів йому школяр, назвавши тим самим дату початку Другої світової війни.

Далі росіянин цікавиться у підлітка, "хто такий для нього Степан Бандера".

"Батько наш", - відповів йому хлопчик.

З відео можна помітити, що така відповідь викликала невдоволення у військового, який почав стверджувати, що "батько ваш спалив Хатинь".

Як ми раніше писали, за останні десять років в Україні повністю змінилося ставлення до Степана Бандери. Якщо в 2012 році про позитивне ставлення заявляли тільки 22% українців, то зараз - 74%.

Також читайте, що у Миколаїв привезли справжні "бандеромобілі".

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