"Банани зупинили ескалатор": в метро розповіли про найбільш курйозні інциденти (фото)

Протягом вересня столичне метро зупинялися 580 разів, і все за різних причин. Це відбувалося і через потрапляння до механізму сторонніх предметів від пасажирів, і для запобігання травмування.
Про це повідомляє пресслужба підземки Києва.
Так, 183 рази ескалатори зупинялися через потрапляння сторонніх предметів: зокрема, жіночих підборів, ременя, шнурка, шарфа та бананів. Однак, у 60 випадках пасажири натиснули ручку "Стоп" без необхідності. Ще 257 разів працівники метро самостійно зупиняли його для запобігання травмування пасажирів.
"З настанням холодів просимо пасажирів притримувати поли довгого одягу, оскільки вони є найчастішою причиною зупинки в осінньо-зимовий період", - кажуть у підземці.
Також важливо, що різка зупинка ескалатори може призвести до падіння й травмування як себе, так і інших пасажирів, тож варто дотримуватися низки правил, щоб цьому запобігти.
Правила користування ескалатором
Зазначимо, що наразі на станціях "Лук’янівська" та "Олімпійська" тривають капітальні ремонти, які відбуваються кожні 10-11 років.
Нещодавно ми розповідали, що назвали дату, коли роботу метро в Києві можуть обмежити.
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