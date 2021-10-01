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Роботу метро в Києві можуть обмежити: названо дату

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 12:02
Роботу метро в Києві можуть обмежити: названо дату Фото: роботу метро в Києві можуть обмежити (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві можуть обмежити роботу метро через футбольний матч. Це може статись 3 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

На НСК "Олімпійський" о 19:30 розпочнеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк).

Можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

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