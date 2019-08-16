Банани можуть назавжди зникнути з ринку: стала відома причина

Бананам загрожує повне зникнення з світових ринків через небезпечний грибок, який вбиває цю популярну плодову культуру. Про це пише західне видання The Mirror.

Так, в країні - найбільшому імпортері бананів оголошена надзвичайна ситуація через грибок Fusarium type 4, який виявили в грунті. Ця інфекція здатна повністю знищити бананові плантації.

Банани можуть назавжди зникнути з ринку (фото: pixabay.com)

Якщо грибок не вдасться побороти, дефіцит бананів загрожує всьому світу, оскільки Латинська Америка є найбільшим експортером бананів.

Колумбійський с/х інститут вже заявив, що знищив всі інфіковані рослини, а також працює над посиленням санконтроля в аеропортах і на прикордонних пунктах.

Зазначимо, що вид бананів Cavendish (найпопулярніший на планеті сорт цього фрукта) дуже вразливий для грибка Fusarium.

Банани можуть назавжди зникнути з ринку (фото: pixabay.com)

Раніше група вчених з Великобританії приєдналася до зусиль по підвищенню стійкості бананів до хвороб і змін клімату, які можуть зменшити доступність фрукта на ринку чи навіть призвести до його зникнення.

До речі, Уляна Сурпун розповіла, яку небезпеку таять у собі баштанні культури, якими так полюбляють ласувати українці кожне літо. І це не нітрати.

Нагадаємо, нещодавно у мережі показали величезну партію кавунів і динь, яка з Херсонської області на баржі попрямувала до Києва.