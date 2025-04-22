Бальзам для губ без этого ингредиента - пустая трата денег: проверьте свой

Чтобы бальзам для губ обеспечивал эффективное увлажнение, защиту и быстрое восстановление кожи, в его составе должен быть важный компонент. Речь идет о SPF-защите, которая должна быть в каждом бальзаме.

Чем полезны бальзамы с SPF

Дерматолог Аамна Адель рассказала, что стоит покупать бальзам для губ с SPF, поскольку солнце может повредить губы и сделать их "сморщенными". И это особенно важно, если вы когда-либо увеличивали губы филлерами.

"Если вы наносите свой бальзам для губ в течение дня без SPF, что вы делаете? Вы фактически тратите деньги. Так вы не защищаете свои губы от солнца, поэтому расщепляет коллаген в ваших губах, и со временем это может привести к тому, что ваши губы станут меньше и морщинистыми", - отметила медик.

Нанесение SPF на губы является жизненно важным, поскольку кожа там тоньше, чем на других частях тела. Поэтому, если вы наносите солнцезащитный крем на руки перед выходом на улицу, то нужно подумать и о своих губах.

Ваши губы также содержат коллаген, благодаря которому они выглядят пухлыми и здоровыми. Однако воздействие солнца может уничтожить коллаген, что со временем истончит губы.

Для ежедневного использования достаточно SPF 15. Но, если вы на пляже или в горах - лучше SPF 30 и выше.

Выбирайте также бальзамы, содержащие:

масло ши, кокоса, жожоба

пчелиный воск

витамин E, алоэ вера

Как ухаживать за губами

Чтобы губы быть ухоженными, стоит придерживаться нескольких рекомендаций: