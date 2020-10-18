12-річний хлопчик несподівано зробив наукове відкриття: вчені були вражені

12-річний хлопчик знайшов скелет динозавра (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вік знахідки складає близько 69 мільйонів років

У канадській провінції Альберта 12-річний хлопець знайшов скелет динозавра з 50-ти кісток. Підліток на ім'я Натан Грушкін не міг повірити в те, що його знахідка – це реальність. Дослідники, шоковані відкриттям юнака, оцінюють вік скелета приблизно у 69 мільйонів років. Як повідомляється, скелет хлопець знайшов ще у липні, під час походу, проте розкопки стародавньої істоти закінчилися зовсім недавно, повідомляє ВПС.

Наголошується, що підліток захоплюється всім, що пов'язане з темою динозаврів, з шести років. Хлопчик часто ходить з батьком у походи в заповідник Альберти. Рік тому вони натрапили на дрібні залишки, схожі на фрагменти кісток, а вже цього літа повернулися на те ж місце та оглянули їх уважніше.

12-річний хлопчик знайшов скелет динозавра (фото: NATURE CONSERVANCY OF CANADA)

"Я був настільки шокований, що насправді мені вдалося знайти ці залишки. Я завжди був зачарований тим, як їх кістки перетворюються з кісток, подібних нашим, у тверду породу", – розповідає Натан.

Грушкіни звернулися до Королівського музею Тиррела, який знаходиться в Альберті, після чого на місце знахідки були відправлені експерти.

Музей стверджує, що динозавр має наукове значення, тому що скам'янілості близько 69 мільйонів років, і записи з цього періоду часу рідкісні.

"Цей молодий Гадрозавр є дуже важливим відкриттям, тому що він походить з тимчасового інтервалу, протягом якого ми дуже мало знаємо про те, які динозаври або тварини жили в Альберті. Знахідка Натана і Діона (батько Натана – ред.) допоможе нам заповнити цей пробіл у наших знаннях про еволюції динозаврів", – йдеться в заяві куратора палеоекології музею Франсуа Терьена.

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